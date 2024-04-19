Стали известны причины гибели военкора «Известий»

Военный корреспондент газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации на Украине во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Об этом сообщили «Известия».
«Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — говорится в материале.
О гибели военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества военкора «Известий».
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