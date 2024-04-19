19 апреля 2024

Стали известны причины гибели военкора «Известий»

Военкор Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкор погиб после атаки дрона Фото:

Военный корреспондент газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации на Украине во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Об этом сообщили «Известия».

«Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — говорится в материале.

О гибели военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества военкора «Известий».

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Военный корреспондент газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации на Украине во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Об этом сообщили «Известия». «Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — говорится в материале. О гибели военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества военкора «Известий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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