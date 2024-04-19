Стали известны причины гибели военкора «Известий»

Военкор Еремин погиб в зоне СВО при подготовке репортажа

20 апреля 2024 в 01:37 Размер текста - 17 +

Военкор погиб после атаки дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военный корреспондент газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации на Украине во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Об этом сообщили «Известия». «Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — говорится в материале. О гибели военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества военкора «Известий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент газеты «Известия» погиб в зоне спецоперации на Украине во время подготовки репортажа от удара FVP-дрона. Об этом сообщили «Известия». «Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. В результате атаки FVP-дрона — после второго сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался», — говорится в материале. О гибели военкора стало известно в ночь на 20 апреля. Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества военкора «Известий».