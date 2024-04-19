19 апреля 2024

В ЯНАО неделя начнется с метели и морозов до -25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Метель. Салехард
Метель накроет отдельные районы Ямала Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе предстоящая неделя начнется с морозов от -23 до -25 градусов, метели и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ЯНАО 22 и 23 апреля ночные температуры ожидаются от -20 до -23 градусов, местами до -25. Днем прогнозируется потепление от -4 до -9 градусов. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7—13 метров в секунду с порывами до 17 м/с. Местами в округе ожидается метель», — сообщается на сайте управления.

Снег в регионе синоптики обещают на отдельных территориях. В западной части округа осадков не ожидается.

Жителей Ямала просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. Поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра.

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В Ямало-Ненецком автономном округе предстоящая неделя начнется с морозов от -23 до -25 градусов, метели и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ЯНАО 22 и 23 апреля ночные температуры ожидаются от -20 до -23 градусов, местами до -25. Днем прогнозируется потепление от -4 до -9 градусов. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7—13 метров в секунду с порывами до 17 м/с. Местами в округе ожидается метель», — сообщается на сайте управления. Снег в регионе синоптики обещают на отдельных территориях. В западной части округа осадков не ожидается. Жителей Ямала просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. Поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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