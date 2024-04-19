В ЯНАО неделя начнется с метели и морозов до -25 градусов

20 апреля 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Метель накроет отдельные районы Ямала Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе предстоящая неделя начнется с морозов от -23 до -25 градусов, метели и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ЯНАО 22 и 23 апреля ночные температуры ожидаются от -20 до -23 градусов, местами до -25. Днем прогнозируется потепление от -4 до -9 градусов. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7—13 метров в секунду с порывами до 17 м/с. Местами в округе ожидается метель», — сообщается на сайте управления. Снег в регионе синоптики обещают на отдельных территориях. В западной части округа осадков не ожидается. Жителей Ямала просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. Поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе предстоящая неделя начнется с морозов от -23 до -25 градусов, метели и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ЯНАО 22 и 23 апреля ночные температуры ожидаются от -20 до -23 градусов, местами до -25. Днем прогнозируется потепление от -4 до -9 градусов. Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 7—13 метров в секунду с порывами до 17 м/с. Местами в округе ожидается метель», — сообщается на сайте управления. Снег в регионе синоптики обещают на отдельных территориях. В западной части округа осадков не ожидается. Жителей Ямала просят в ближайшие дни, с вечера 21 апреля и 22 апреля, воздержаться от поездок по закрытым зимникам и загородным трассам. Поездки опасны из-за прогнозируемого усиления ветра.