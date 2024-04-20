В Кургане местные жители обнаружили, что из колодца возле укрепленной дамбы, которая защищает город от паводка, вытекает вода. Протечка колодца замечена в районе набережной Тобола, где установлен арт-объект «Орлан-белохвост». Об этом написал один из местных telegram-каналов.
«За набережной, где стоит скульптура „Орлана, поймавшего сырка“, пробивается вода из колодца», — сообщил местный telegram-канал «Короче, Курган». Также, telegram-канал опубликовал видео с места, где обнаружена протечка.
На видео заметно, что вода бежит из колодца. Движется она в направлении жилых и прочих построек на защищенную дамбой сторону.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода идет из-под земли. Замечено это с внутренней стороны укрепленной дамбы. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане местные жители обнаружили, что из колодца возле укрепленной дамбы, которая защищает город от паводка, вытекает вода. Протечка колодца замечена в районе набережной Тобола, где установлен арт-объект «Орлан-белохвост». Об этом написал один из местных telegram-каналов. «За набережной, где стоит скульптура „Орлана, поймавшего сырка“, пробивается вода из колодца», — сообщил местный telegram-канал «Короче, Курган». Также, telegram-канал опубликовал видео с места, где обнаружена протечка. На видео заметно, что вода бежит из колодца. Движется она в направлении жилых и прочих построек на защищенную дамбой сторону. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода идет из-под земли. Замечено это с внутренней стороны укрепленной дамбы. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.