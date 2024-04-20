20 апреля 2024

Жители Кургана нашли новое место, откуда просачивается вода из Тобола. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Кургана. Курган , дамба, строительство, набережная, мешки с песком
Вода течет из колодца к жилым домам возле арт-объекта на набережной (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане местные жители обнаружили, что из колодца возле укрепленной дамбы, которая защищает город от паводка, вытекает вода. Протечка колодца замечена в районе набережной Тобола, где установлен арт-объект «Орлан-белохвост». Об этом написал один из местных telegram-каналов.

«За набережной, где стоит скульптура „Орлана, поймавшего сырка“, пробивается вода из колодца», — сообщил местный telegram-канал «Короче, Курган». Также, telegram-канал опубликовал видео с места, где обнаружена протечка.

На видео заметно, что вода бежит из колодца. Движется она в направлении жилых и прочих построек на защищенную дамбой сторону.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода идет из-под земли. Замечено это с внутренней стороны укрепленной дамбы. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане местные жители обнаружили, что из колодца возле укрепленной дамбы, которая защищает город от паводка, вытекает вода. Протечка колодца замечена в районе набережной Тобола, где установлен арт-объект «Орлан-белохвост». Об этом написал один из местных telegram-каналов. «За набережной, где стоит скульптура „Орлана, поймавшего сырка“, пробивается вода из колодца», — сообщил местный telegram-канал «Короче, Курган». Также, telegram-канал опубликовал видео с места, где обнаружена протечка. На видео заметно, что вода бежит из колодца. Движется она в направлении жилых и прочих построек на защищенную дамбой сторону. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане вода идет из-под земли. Замечено это с внутренней стороны укрепленной дамбы. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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