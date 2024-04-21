Эвакуация, обесточивание и пик паводка: итоги на 21 апреля в Тюменской области

Тюменская область готовится к пику паводка в ночь 21 апреля

21 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Сотни человек покинули свои дома из-за паводка 21 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменскую область продолжает топить. Основной удар 21 апреля принял на себя Ишим. Из города эвакуируют сотни людей, а в Ишимском районе — перебои с электроэнергией. Между тем, губернатор Александр Моор предупреждает: худшее впереди. Подробнее об итогах дня читайте в материале URA.RU. 1. Массовая эвакуация Эвакуированные тюменцы рассказали об условиях в пунктах временного размещения. Видео С самого утра жителей Ишима и Ишимского района массово эвакуируют. Из районного центра эвакуировали более 600 человек. Всего в Тюменской области число эвакуированных из-за паводка превысило три тысячи человек. Между тем, условия в пунктах временного размещения не везде соответствуют ожиданиям. Корреспонденты URA.RU пообщались с жителями села Кошкарагай, которых разместили в ПВР. Они пожаловались на условия содержания. 2. Жители села остались без электричества Жители Синицино (Ишимский район) пожаловались на отсутствие электричества. Электроэнергии у них нет уже три дня. Из-за этого купленные на две недели вперед продукты могут испортиться, так как холодильники не работают. Предоставить хотя бы генератор власти отказались. 3. Прорыв воды на дорогу Тяжелая ситуация с паводком в деревне Кошкарагай. Эта деревня встречает «голову» паводка. Вода дошла до проезжей части. На месте работают сотрудники МЧС. 4. Неутешительные прогнозы Прогнозы губернатора Моора по паводку неутешительные Фото: Пресс-служба Полномочного представительства Президента России в УрФО Губернатор Тюменской области Александр Моор заявляет о том, что худшее впереди. По его словам, пик паводка придется на сегодняшнюю ночь. На данный момент уровень воды в реке Ишим побил исторический максимум и составил более 1060 сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменскую область продолжает топить. Основной удар 21 апреля принял на себя Ишим. Из города эвакуируют сотни людей, а в Ишимском районе — перебои с электроэнергией. Между тем, губернатор Александр Моор предупреждает: худшее впереди. Подробнее об итогах дня читайте в материале URA.RU. 1. Массовая эвакуация С самого утра жителей Ишима и Ишимского района массово эвакуируют. Из районного центра эвакуировали более 600 человек. Всего в Тюменской области число эвакуированных из-за паводка превысило три тысячи человек. Между тем, условия в пунктах временного размещения не везде соответствуют ожиданиям. Корреспонденты URA.RU пообщались с жителями села Кошкарагай, которых разместили в ПВР. Они пожаловались на условия содержания. 2. Жители села остались без электричества Жители Синицино (Ишимский район) пожаловались на отсутствие электричества. Электроэнергии у них нет уже три дня. Из-за этого купленные на две недели вперед продукты могут испортиться, так как холодильники не работают. Предоставить хотя бы генератор власти отказались. 3. Прорыв воды на дорогу Тяжелая ситуация с паводком в деревне Кошкарагай. Эта деревня встречает «голову» паводка. Вода дошла до проезжей части. На месте работают сотрудники МЧС. 4. Неутешительные прогнозы Губернатор Тюменской области Александр Моор заявляет о том, что худшее впереди. По его словам, пик паводка придется на сегодняшнюю ночь. На данный момент уровень воды в реке Ишим побил исторический максимум и составил более 1060 сантиметров.