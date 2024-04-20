20 апреля 2024

Эвакуированные тюменцы рассказали об условиях в пунктах временного размещения. Видео

Тюменцы пожаловались на условия содержания в ПВ Ишимского района
© Служба новостей «URA.RU»
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ПВР, пункт временного размещения. Курган , пункт временного размещения, пвр
Жители села Кошгарай жалуются на условия размещения в ПВР Фото:

Эвакуированные жители села Кошкаргай Тюменской области пожаловались на неудобные раскладушки в пунктах временного размещения. С бежавшими от паводка людьми пообщался корреспондент URA.RU.

«Лежим на раскладушечках. Они детские, короткие. Колени не влезают. Ладно мы женщины, а у мужчин колени на полу. Кормят хорошо, обслуживание хорошее. Находимся здесь с 18 апреля», — поделились жители.

Ранее URA.RU сообщало о том, что утром из Ишима эвакуировали более 600 человек. В целом в Тюменской области эвакуировано более 3000 человек.

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Эвакуированные жители села Кошкаргай Тюменской области пожаловались на неудобные раскладушки в пунктах временного размещения. С бежавшими от паводка людьми пообщался корреспондент URA.RU. «Лежим на раскладушечках. Они детские, короткие. Колени не влезают. Ладно мы женщины, а у мужчин колени на полу. Кормят хорошо, обслуживание хорошее. Находимся здесь с 18 апреля», — поделились жители. Ранее URA.RU сообщало о том, что утром из Ишима эвакуировали более 600 человек. В целом в Тюменской области эвакуировано более 3000 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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