Жители села Кошгарай жалуются на условия размещения в ПВР
Эвакуированные жители села Кошкаргай Тюменской области пожаловались на неудобные раскладушки в пунктах временного размещения. С бежавшими от паводка людьми пообщался корреспондент URA.RU.
«Лежим на раскладушечках. Они детские, короткие. Колени не влезают. Ладно мы женщины, а у мужчин колени на полу. Кормят хорошо, обслуживание хорошее. Находимся здесь с 18 апреля», — поделились жители.
Ранее URA.RU сообщало о том, что утром из Ишима эвакуировали более 600 человек. В целом в Тюменской области эвакуировано более 3000 человек.
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