21 апреля 2024

Гуф выступит на частной вечеринке в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Выступление приурочили к 1 мая Фото:

Стало известно, на каком частном мероприятии выступит рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Уже 23 апреля артист даст концерт на главной сцене «Сима-ленда». Об этом URA.RU рассказал источник в компании.

«Концерт Гуфа приурочен к 1 мая (Праздником весны и труда). В „Сима-ленде“ Долматов выступит 23 апреля», — сказал собеседник.

Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. По приезду в уральскую столицу Гуф уже успел выступить на площадке в Теле-Клубе.

«Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.

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Стало известно, на каком частном мероприятии выступит рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Уже 23 апреля артист даст концерт на главной сцене «Сима-ленда». Об этом URA.RU рассказал источник в компании. «Концерт Гуфа приурочен к 1 мая (Праздником весны и труда). В „Сима-ленде“ Долматов выступит 23 апреля», — сказал собеседник. Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. По приезду в уральскую столицу Гуф уже успел выступить на площадке в Теле-Клубе. «Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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