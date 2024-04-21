Гуф выступит на частной вечеринке в Екатеринбурге

Выступление приурочили к 1 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

Стало известно, на каком частном мероприятии выступит рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов). Уже 23 апреля артист даст концерт на главной сцене «Сима-ленда». Об этом URA.RU рассказал источник в компании.

«Концерт Гуфа приурочен к 1 мая (Праздником весны и труда). В „Сима-ленде“ Долматов выступит 23 апреля», — сказал собеседник.

Информация о том, что артист приедет в Екатеринбург ради закрытой вечеринки появилась в конце февраля. Тогда организаторы мероприятия не стали уточнять место концерта. По приезду в уральскую столицу Гуф уже успел выступить на площадке в Теле-Клубе.

«Сима-ленд» не первый раз привозит на корпоратив топовых музыкантов. Главным гостем на 8 Марта стал певец Леша Свик, а в новогодние праздники перед работниками выступала Пелагея. В сентябре под медиаэкраном на Вайнера проводили Венецианский карнавал и акцию в честь легенды российской поп-эстрады Юрия Шатунова.