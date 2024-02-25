25 февраля 2024

Рэпера Гуфа позвали на частную вечеринку в Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Перед кем именно будет выступать Гуф, не разглашается Фото:

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля даст концерт на одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд.

«Организация выступления певца GUF на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — говорится в анонсе. Кто именно пригласил Гуфа и на какой площадке он будет выступать, команда «Империи музыки» уточнять для URA.RU не стала.

Последний раз Гуф приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление, чем подставил концертную площадку Teleclub. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.

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Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля даст концерт на одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд. «Организация выступления певца GUF на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — говорится в анонсе. Кто именно пригласил Гуфа и на какой площадке он будет выступать, команда «Империи музыки» уточнять для URA.RU не стала. Последний раз Гуф приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление, чем подставил концертную площадку Teleclub. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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