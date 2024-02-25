Рэпера Гуфа позвали на частную вечеринку в Екатеринбург

26 февраля 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Перед кем именно будет выступать Гуф, не разглашается Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля даст концерт на одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд. «Организация выступления певца GUF на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — говорится в анонсе. Кто именно пригласил Гуфа и на какой площадке он будет выступать, команда «Империи музыки» уточнять для URA.RU не стала. Последний раз Гуф приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление, чем подставил концертную площадку Teleclub. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) 23 апреля даст концерт на одной из закрытых вечеринок в Екатеринбурге. Информация об этом появилась на сайте компании «Империя музыки», которая организует привоз звезд. «Организация выступления певца GUF на частном мероприятии в городе Екатеринбург», — говорится в анонсе. Кто именно пригласил Гуфа и на какой площадке он будет выступать, команда «Империи музыки» уточнять для URA.RU не стала. Последний раз Гуф приезжал в Екатеринбург в мае 2023 года, после того как перенес свое выступление, чем подставил концертную площадку Teleclub. Тогда отмену связывали со скандалом в Таиланде: там музыкальный исполнитель отобрал паспорт у своей жены и документы их ребенка, чтобы они не смогли уехать.