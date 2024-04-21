Росстат отметил кратное увеличение показателей строительства в ЯНАО

22 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

На Ямале на 46,3% увеличились показатели ввода жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Ямале на 46,3% увеличились показатели ввода построенного в первые два месяца 2024 года жилья. За этот период строители сдали 97,2 тысячи кв. м. в многоквартирниках, а также на участках, предназначенных для садоводства. В УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место, сообщает Росстат. «Ямало-Ненецкий автономный округ (губернатор Артюхов Д. А.): 97,2 тысячи кв. м общей площади жилых помещений введено в строй в январе—феврале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 46,3%», — сообщает telegram-канал Глав.Индекс со ссылкой на данные Росстата. Учитываются, в том числе, жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства. В УрФО автономный округ, как и прежде, занимает предпоследнее место. Лидирует Свердловская область, в которой сдано 788,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Показатель вырос на 57,8%. На последнем месте — Курганская область, где введено в строй 66,9 тыс. кв. м общей площади. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель снизился на 15,9%. Ранее URA.RU сообщало, что самые крупные застройки девелоперы Ямала введут в Салехарде и Новом Уренгое. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах. В ЯНАО спрос на недвижимость в новостройках по итогам I квартала нынешнего года сократился на 22% по сравнению с 2023 годом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале на 46,3% увеличились показатели ввода построенного в первые два месяца 2024 года жилья. За этот период строители сдали 97,2 тысячи кв. м. в многоквартирниках, а также на участках, предназначенных для садоводства. В УрФО по данным показателям округ по-прежнему занимает предпоследнее место, сообщает Росстат. «Ямало-Ненецкий автономный округ (губернатор Артюхов Д. А.): 97,2 тысячи кв. м общей площади жилых помещений введено в строй в январе—феврале 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 46,3%», — сообщает telegram-канал Глав.Индекс со ссылкой на данные Росстата. Учитываются, в том числе, жилые дома, построенные на участках для ведения садоводства. В УрФО автономный округ, как и прежде, занимает предпоследнее место. Лидирует Свердловская область, в которой сдано 788,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Показатель вырос на 57,8%. На последнем месте — Курганская область, где введено в строй 66,9 тыс. кв. м общей площади. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель снизился на 15,9%. Ранее URA.RU сообщало, что самые крупные застройки девелоперы Ямала введут в Салехарде и Новом Уренгое. Агентство URA.RU подготовило обзор наиболее значимых строительных объектов, которые будут сданы в эксплуатацию в 2024—2027 годах. В ЯНАО спрос на недвижимость в новостройках по итогам I квартала нынешнего года сократился на 22% по сравнению с 2023 годом.