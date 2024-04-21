В селе Упорово Тюменской области началась заблаговременная эвакуация жителей из-за наводнения. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации. По населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и самим покинуть зону возможного подтопления», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало о заблаговременной эвакуации двух сел Викуловского района. Вода там подбирается к критической отметке.
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В селе Упорово Тюменской области началась заблаговременная эвакуация жителей из-за наводнения. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации. По населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и самим покинуть зону возможного подтопления», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о заблаговременной эвакуации двух сел Викуловского района. Вода там подбирается к критической отметке.