Происшествия В Тюменской области эвакуируют еще одно село. Видео Заблаговременная эвакуация началась в Упорово Тюменской области 22 апреля 2024 в 14:17 Размер текста - 17 + Людей просят собрать документы и ценные вещи и покинуть дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В селе Упорово Тюменской области началась заблаговременная эвакуация жителей из-за наводнения. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации. По населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и самим покинуть зону возможного подтопления», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о заблаговременной эвакуации двух сел Викуловского района. Вода там подбирается к критической отметке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В селе Упорово Тюменской области началась заблаговременная эвакуация жителей из-за наводнения. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «В эти минуты жителей села Упорово информируют о необходимости заблаговременной эвакуации. По населенному пункту курсирует полицейский автомобиль: по громкоговорителю людям сообщают о необходимости собрать документы, личные вещи, заранее перевезти животных в безопасное место и самим покинуть зону возможного подтопления», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказало о заблаговременной эвакуации двух сел Викуловского района. Вода там подбирается к критической отметке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям