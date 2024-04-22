Рестораторы Тюмени рассказали, что будет с ценами на алкоголь в заведениях из-за роста акциза

В Тюмени алкоголь начнут продавать по новым ценам с 1 мая

22 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Тюменские рестораторы нашли несколько способов, как избежать резкого скачка цен на алкоголь в заведениях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени рост цен на алкогольные напитки в ресторанах пройдет постепенно и контролируемо. Об этом URA.RU рассказали сразу же в нескольких ресторанных компаниях. В России повышение акциза алкоголь произойдет 1 мая. «Со всеми поставщиками у нас теплые, дружеские отношения, что позволяет нам уже на данный момент иметь конечные цены и процент повышения на позиции, которые у нас есть в меню. Это дает нам возможность сейчас начинать корректировать наши карты. Некоторые позиции мы заменим альтернативными вариантами, естественно без потери в качестве. В обновлении винных карт мы ставим перед собой задачу, чтобы все эти изменения никак не повлияли на наших гостей», — рассказал URA.RU бренд-бармен сети «Максим» Ефим Таран. Повышение цен если и коснется конечного потребителя, то не в ближайшее время, прокомментировали в сети ресторанов «1586». Часть продукции, которая находится на складах у поставщиков закуплена еще по старым ценам и не закончится одномоментно. Повышение акциза на алкоголь в России произойдет 1 мая и коснется напитков, крепостью 9 градусов и выше. Стоимость акциза вырастет с 613 до 643 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени рост цен на алкогольные напитки в ресторанах пройдет постепенно и контролируемо. Об этом URA.RU рассказали сразу же в нескольких ресторанных компаниях. В России повышение акциза алкоголь произойдет 1 мая. «Со всеми поставщиками у нас теплые, дружеские отношения, что позволяет нам уже на данный момент иметь конечные цены и процент повышения на позиции, которые у нас есть в меню. Это дает нам возможность сейчас начинать корректировать наши карты. Некоторые позиции мы заменим альтернативными вариантами, естественно без потери в качестве. В обновлении винных карт мы ставим перед собой задачу, чтобы все эти изменения никак не повлияли на наших гостей», — рассказал URA.RU бренд-бармен сети «Максим» Ефим Таран. Повышение цен если и коснется конечного потребителя, то не в ближайшее время, прокомментировали в сети ресторанов «1586». Часть продукции, которая находится на складах у поставщиков закуплена еще по старым ценам и не закончится одномоментно. Повышение акциза на алкоголь в России произойдет 1 мая и коснется напитков, крепостью 9 градусов и выше. Стоимость акциза вырастет с 613 до 643 рублей.