В Молдавии задержали лидеров оппозиции, вернувшихся из Москвы: что известно о произошедшем

Силовики Молдавии начали жестко задерживать своих оппозиционеров

23 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Делегатов молдавской оппозиции задержали после возвращения из Москвы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов молдавской оппозиции, которые вернулись из Москвы со съезда, где молдавский политик Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Представители аэропорта объясняют задержку сбоями, однако других пассажиров рейса при этом пускали без проблем. Спецслужбы Молдовы уже допросили лидера оппозиционной партии «Возрождение» Наталью Параску. Подробности — в материале URA.RU. Противники евроинтеграции объединились в Москве В воскресенье, 21 апреля, в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На съезде было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». Структура объединила молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительным секретарем политического блока станет глава Гагаузии Евгения Гуцул, председателем исполкома — Илан Шор, секретарем исполкома — депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Объединение планирует выступить на осенних выборах в качестве электорального блока. Оппозиционные молдавские депутаты выступают за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также за развитие отношений с Россией. При этом они против евроинтеграции страны. Хотя власти Молдавии намерены принять законопроект о проведении референдума о вступлении в Евросоюз. Силовики Молдавии задержали всех сторонников дружбы с РФ По возвращению делегатов из Москвы в аэропорту Кишинева участники съезда столкнулись с задержанием. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер. В частности, была задержана лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа». Ее доставили на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы, сообщила пресс-служба политической силы. Допрос департамента СИБ продолжался около двух часов. Со слов Параски, все вопросы были связаны с Россией и целесообразностью создания блока со страной, которую местные власти считают страной-агрессором. В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки своего адвоката. Также власти страны грозят ей тюрьмой. «Почему вы полетели в Россию? <…> Будет уголовная ответственность за это», — предупредили Параску. Она также утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков — около 200 человек — без воды и еды. Она отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, которые прилетели тем же самолетом из США. «Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо. Произошедшее — это полный беспредел», — заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Что известно о противниках евроинтеграции Глава Гагаузии Гуцул начала свою политическую деятельность в 2023 году. В ходе поездки в Россию она провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где прошло обсуждение некорректных действий властей Молдавии по отношению к Гагаузии. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Гуцул выразила надежду на продолжение сотрудничества двух стран. Молдавский оппозиционер Илан Шор утверждает, что молдавские власти собираются арестовать Гуцул после ее возвращения из России. Молдавский оппозиционер Илан Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе одного миллиарда долларов через молдавскую банковскую систему. «Шанс» был зарегистрирован, когда партию «Шор» объявили неконституционной в Молдавии, в мероприятиях участвовали депутаты и местные избранники от «Шор». В «Шансе» не скрывают, что намерены продолжать проекты «Шор». Шор обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в захвате власти и назвал республику «захваченным государством». В свою очередь, правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором посещение членов парламента Москвы на фоне конфликта России и Украины. Как власти Молдавии будут мешать оппозиции Спикер парламента Игорь Гросу предполагает, что власти скорректируют законодательство так, чтобы «сторонники Шора все же не смогли принять участие» в выборах. Тем более, у оппозиционеров есть проблемы с финансовой отчетностью. «Шанс» подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) неполную финансовую информацию. Из-за незадекларированных предвыборных расходов в 2021 году Таубер сняли с выборов мэра города Бельцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов молдавской оппозиции, которые вернулись из Москвы со съезда, где молдавский политик Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория». Представители аэропорта объясняют задержку сбоями, однако других пассажиров рейса при этом пускали без проблем. Спецслужбы Молдовы уже допросили лидера оппозиционной партии «Возрождение» Наталью Параску. Подробности — в материале URA.RU. В воскресенье, 21 апреля, в Москве состоялся съезд молдавских политиков и общественников. На съезде было объявлено о создании блока «Победа-Виктория». Структура объединила молдавские партии «Шор», «Шанс», «Возрождение», «Виктория», «Сила альтернативы и соглашения Молдовы». Исполнительным секретарем политического блока станет глава Гагаузии Евгения Гуцул, председателем исполкома — Илан Шор, секретарем исполкома — депутат парламента Молдавии Марина Таубер. Объединение планирует выступить на осенних выборах в качестве электорального блока. Оппозиционные молдавские депутаты выступают за вступление страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), а также за развитие отношений с Россией. При этом они против евроинтеграции страны. Хотя власти Молдавии намерены принять законопроект о проведении референдума о вступлении в Евросоюз. По возвращению делегатов из Москвы в аэропорту Кишинева участники съезда столкнулись с задержанием. Об этом сообщила депутат парламента Марина Таубер. В частности, была задержана лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в блок «Победа». Ее доставили на допрос в Службу информации и безопасности Молдовы, сообщила пресс-служба политической силы. Допрос департамента СИБ продолжался около двух часов. Со слов Параски, все вопросы были связаны с Россией и целесообразностью создания блока со страной, которую местные власти считают страной-агрессором. В ходе допроса сотрудники СИБ не разрешали Параске отвечать на звонки своего адвоката. Также власти страны грозят ей тюрьмой. «Почему вы полетели в Россию? <…> Будет уголовная ответственность за это», — предупредили Параску. Она также утверждает, что сотрудники спецслужб держат политиков — около 200 человек — без воды и еды. Она отметила, что во время задержания в аэропорту Кишинева не были задержаны депутаты правящей партии, которые прилетели тем же самолетом из США. «Некоторым пассажирам, вернувшимся со съезда в Москве и задержанным в аэропорту Кишинева, стало плохо. Произошедшее — это полный беспредел», — заявил в понедельник оппозиционный молдавский политик Илан Шор. Глава Гагаузии Гуцул начала свою политическую деятельность в 2023 году. В ходе поездки в Россию она провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, где прошло обсуждение некорректных действий властей Молдавии по отношению к Гагаузии. На встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Гуцул выразила надежду на продолжение сотрудничества двух стран. Молдавский оппозиционер Илан Шор утверждает, что молдавские власти собираются арестовать Гуцул после ее возвращения из России. Молдавский оппозиционер Илан Шор заочно приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в выводе одного миллиарда долларов через молдавскую банковскую систему. «Шанс» был зарегистрирован, когда партию «Шор» объявили неконституционной в Молдавии, в мероприятиях участвовали депутаты и местные избранники от «Шор». В «Шансе» не скрывают, что намерены продолжать проекты «Шор». Шор обвинил действующего президента Молдавии Майю Санду в захвате власти и назвал республику «захваченным государством». В свою очередь, правящая молдавская партия «Действие и солидарность» (PAS) назвала позором посещение членов парламента Москвы на фоне конфликта России и Украины. Спикер парламента Игорь Гросу предполагает, что власти скорректируют законодательство так, чтобы «сторонники Шора все же не смогли принять участие» в выборах. Тем более, у оппозиционеров есть проблемы с финансовой отчетностью. «Шанс» подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) неполную финансовую информацию. Из-за незадекларированных предвыборных расходов в 2021 году Таубер сняли с выборов мэра города Бельцы.