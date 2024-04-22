22 апреля 2024

СБ Молдавии грозит лидеру оппозиционной партии тюрьмой за визит в РФ

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Лидеру оппозиционной партии грозят тюрьмой Фото:

Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) после ее визита в Москву. Она заявила, что власти страны грозят ей тюрьмой.

«Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали «почему вы полетели в [Россию] <…> будет уголовная ответственность за это», — заявила Параска, слова которой приводит РИА Новости.

По словам Параски, ей были заданы вопросы о целях создания политблока и причинах выбора Москвы для его формирования. Она также отметила, что во время допроса ей не позволили общаться с семьей и адвокатом, что она расценивает как давление.

В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии, была назначена исполнительным секретарем национального совета нового блока.

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Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) после ее визита в Москву. Она заявила, что власти страны грозят ей тюрьмой. «Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали «почему вы полетели в [Россию] <…> будет уголовная ответственность за это», — заявила Параска, слова которой приводит РИА Новости. По словам Параски, ей были заданы вопросы о целях создания политблока и причинах выбора Москвы для его формирования. Она также отметила, что во время допроса ей не позволили общаться с семьей и адвокатом, что она расценивает как давление. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии, была назначена исполнительным секретарем национального совета нового блока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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