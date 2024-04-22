СБ Молдавии грозит лидеру оппозиционной партии тюрьмой за визит в РФ

23 апреля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Лидеру оппозиционной партии грозят тюрьмой Фото: Анна Майорова © URA.RU Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) после ее визита в Москву. Она заявила, что власти страны грозят ей тюрьмой. «Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали «почему вы полетели в [Россию] <…> будет уголовная ответственность за это», — заявила Параска, слова которой приводит РИА Новости. По словам Параски, ей были заданы вопросы о целях создания политблока и причинах выбора Москвы для его формирования. Она также отметила, что во время допроса ей не позволили общаться с семьей и адвокатом, что она расценивает как давление. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии, была назначена исполнительным секретарем национального совета нового блока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер партии «Возрождение» Наталья Параска, входящей в состав политблока «Победа», сообщила о давлении со стороны Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) после ее визита в Москву. Она заявила, что власти страны грозят ей тюрьмой. «Сразу после приземления самолета меня встретил сотрудник СИБ, попросил пойти с ним на отдельный разговор. Разговор длился два часа с тремя сотрудниками СИБ, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали «почему вы полетели в [Россию] <…> будет уголовная ответственность за это», — заявила Параска, слова которой приводит РИА Новости. По словам Параски, ей были заданы вопросы о целях создания политблока и причинах выбора Москвы для его формирования. Она также отметила, что во время допроса ей не позволили общаться с семьей и адвокатом, что она расценивает как давление. В Москве прошел съезд молдавских политиков и общественников, где было заявлено о создании блока «Победа-Виктория». Этот блок объединяет несколько партий, выступающих за интеграцию Молдавии в ЕАЭС. Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии Молдавии, была назначена исполнительным секретарем национального совета нового блока.