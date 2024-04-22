Капитан буксира заплатит штраф за происшествие в акватории Карского моря

23 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Происшествие в акватории Карского моря закончилось судом в ЯНАО (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Неудачная буксировка двух несамоходных судов по маршруту Салехард — Харасавэй привела к крупному ущербу в размере 69 млн рублей. Суд признал виновным в происшествии капитана буксира-толкача, который допустил преступную небрежность. По его вине суда раскидало по береговой отмели полуострова Ямал. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР. «Судом установлено, что осужденный в августе 2022 года, управляя буксиром-толкачом в связке с двумя несамоходными судами, двигался по маршруту Салехард — Харасавэй. Находясь в акватории Карского моря вблизи поселка Харасавэй при силе ветра более 10 м и высоте волны более двух метров, капитан допустил буксировку вышеуказанных судов на одной буксирной линии с нахождением на них членов экипажей, чем проявил преступную небрежность», — сообщает источник в Telegram. Буксирная линия между судами порвалась, и их откинуло на береговую отмель полуострова Ямал. Ущерб собственникам судов составил более 69 млн рублей. Как указывает Уральская транспортная прокуратура, капитан буксира, 48-летний житель Тобольска, приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неудачная буксировка двух несамоходных судов по маршруту Салехард — Харасавэй привела к крупному ущербу в размере 69 млн рублей. Суд признал виновным в происшествии капитана буксира-толкача, который допустил преступную небрежность. По его вине суда раскидало по береговой отмели полуострова Ямал. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР. «Судом установлено, что осужденный в августе 2022 года, управляя буксиром-толкачом в связке с двумя несамоходными судами, двигался по маршруту Салехард — Харасавэй. Находясь в акватории Карского моря вблизи поселка Харасавэй при силе ветра более 10 м и высоте волны более двух метров, капитан допустил буксировку вышеуказанных судов на одной буксирной линии с нахождением на них членов экипажей, чем проявил преступную небрежность», — сообщает источник в Telegram. Буксирная линия между судами порвалась, и их откинуло на береговую отмель полуострова Ямал. Ущерб собственникам судов составил более 69 млн рублей. Как указывает Уральская транспортная прокуратура, капитан буксира, 48-летний житель Тобольска, приговорен к штрафу в размере 100 тысяч рублей.