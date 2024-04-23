В Салехарде еду в школьной столовой подают в опасной посуде

Родители школьников в Салехарде бьют тревогу из-за состояния посуды в столовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, грязная посуда, школа, столовая, школьное питание
В школе № 1 окружной столицы используют столовую посуду с битыми краями Фото:

В Салехарде (ЯНАО) родители учеников обеспокоены качеством посуды, в которой подают еду детям. О проблеме сообщил анонимный горожанин в социальной сети.

«В учреждении используется столовая посуда с отбитыми краями и трещинами. Это представляет опасность для здоровья учащихся», — возмущается житель в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования, где сообщили, что совместно с представителем департамента образования ЯНАО и представителями МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования» будет организована выездная проверка на подтверждение фактов, опубликованных в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщало, что в школе №4 Салехарда ученик обнаружили личинку в тарелке с супом. По результатам проверки,которая не выявила нарушений, школе были даны рекомендации по проведению внепланового родительского контроля за качеством организации питания.

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В Салехарде (ЯНАО) родители учеников обеспокоены качеством посуды, в которой подают еду детям. О проблеме сообщил анонимный горожанин в социальной сети. «В учреждении используется столовая посуда с отбитыми краями и трещинами. Это представляет опасность для здоровья учащихся», — возмущается житель в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос в городской департамент образования, где сообщили, что совместно с представителем департамента образования ЯНАО и представителями МКУ «Дирекция по АХО муниципальной системы образования» будет организована выездная проверка на подтверждение фактов, опубликованных в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что в школе №4 Салехарда ученик обнаружили личинку в тарелке с супом. По результатам проверки,которая не выявила нарушений, школе были даны рекомендации по проведению внепланового родительского контроля за качеством организации питания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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