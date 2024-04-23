Жители ЯНАО жалуются на массовые атаки мошенников через мессенджер

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Выборы Президента РФ. Общественный штаб. 15 марта 2024. Москва, мобильный телефон, айфон 15, мобильный в руках, наколки на пальцах
Неизвестные звонят с требованиями назвать код для доступа в «Госуслуги» Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на массовые атаки со стороны мошенников в мессенджере Viber.Неизвестные звонят с требованиями назвать код для доступа в «Госуслуги». Об этом ямальцы сообщают в соцсетях.

«Внимание, Лабытнанги. Сегодня атака мошенников в Viber. За сегодня шесть раз позвонили. Сначала робот говорит: „Ваш код, чтобы поменять пароль на ‚Госуслугах‘ 4365, если вы не оставляли заявку, то оставайтесь на линии“. Потом отвечает типа оператор с украинским акцентом, что кто-то пытается взломать мои „Госуслуги“, и что сейчас он отправит мне новый код, который нельзя никому говорить — только ему. После чего ваш кабинет в „Госуслугах“ взломают!!!» — предупреждают авторы страницы «Лабытнанги сегодня».

В комментариях к публикации северяне рассказывают, что неизвестные звонят с самого утра. Коды стран опознаются как польские и даже нигерийские.

Ранее сообщалось, что ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают установить «антивирусное» приложение.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) жалуются на массовые атаки со стороны мошенников в мессенджере Viber.Неизвестные звонят с требованиями назвать код для доступа в «Госуслуги». Об этом ямальцы сообщают в соцсетях. «Внимание, Лабытнанги. Сегодня атака мошенников в Viber. За сегодня шесть раз позвонили. Сначала робот говорит: „Ваш код, чтобы поменять пароль на ‚Госуслугах‘ 4365, если вы не оставляли заявку, то оставайтесь на линии“. Потом отвечает типа оператор с украинским акцентом, что кто-то пытается взломать мои „Госуслуги“, и что сейчас он отправит мне новый код, который нельзя никому говорить — только ему. После чего ваш кабинет в „Госуслугах“ взломают!!!» — предупреждают авторы страницы «Лабытнанги сегодня». В комментариях к публикации северяне рассказывают, что неизвестные звонят с самого утра. Коды стран опознаются как польские и даже нигерийские. Ранее сообщалось, что ОМВД России по городу Салехарду (ЯНАО) предупреждает жителей округа о новой мошеннической схеме. Аферисты звонят под видом сотрудников Росфинмониторинга, «Госуслуг» и полиции и предлагают установить «антивирусное» приложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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