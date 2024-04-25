Дело челябинца, устроившего на лесовозе ДТП со свердловчанами, передали в суд

25 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Уголовное дело водителя лесовоза передали в Кыштымский горсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кыштымский горсуд (Челябинская область) передано уголовное дело в отношении водителя лесовоза, в ДТП с которым в 2023 году пострадал велоспортсмен из Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью одного из 16-летних свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя Кыштыма, обвиняемого по пункту „в“ части 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Уголовное дело направлено в Кыштымский горсуд», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Тяжкий вред здоровью получил один из спортсменов. Челябинец возместил 16-летнему пострадавшему 150 тысяч рублей в счет причиненного вреда и полностью признал вину. Следствие установило, что мужчина не имел права на управление лесовозом и допустил столкновение с грузовиком. Последний столкнулся с автомобилем Toyota, который и наехал на спортсмена. ДТП произошло в июне 2023 года. Велосипедисты во время аварии готовились к гонке, пять из них пострадали. Только один спортсмен получил тяжкий вред здоровью и был доставлен на вертолете в челябинскую больницу. Спустя месяц после происшествия также стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кыштымский горсуд (Челябинская область) передано уголовное дело в отношении водителя лесовоза, в ДТП с которым в 2023 году пострадал велоспортсмен из Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью одного из 16-летних свердловчан, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Утверждено обвинительное заключение в отношении 56-летнего жителя Кыштыма, обвиняемого по пункту „в“ части 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами). Уголовное дело направлено в Кыштымский горсуд», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Тяжкий вред здоровью получил один из спортсменов. Челябинец возместил 16-летнему пострадавшему 150 тысяч рублей в счет причиненного вреда и полностью признал вину. Следствие установило, что мужчина не имел права на управление лесовозом и допустил столкновение с грузовиком. Последний столкнулся с автомобилем Toyota, который и наехал на спортсмена. ДТП произошло в июне 2023 года. Велосипедисты во время аварии готовились к гонке, пять из них пострадали. Только один спортсмен получил тяжкий вред здоровью и был доставлен на вертолете в челябинскую больницу. Спустя месяц после происшествия также стало известно о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности).