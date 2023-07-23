В Челябинске возбудили уголовное дело по факту ДТП со спортсменами из Екатеринбурга 23 июля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 + Авария с участием спортсменов произошла 22 июля на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали велоспортсмены из Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области. «По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова», — пояснили в пресс-службе ведомства. Авария с участием велоспортсменов из Свердловской области произошла 22 июля на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты возле поселка Слюдорудник в Челябинской области. С автомобилем спортивной команды столкнулся грузовик, перевозивший бревна. В ДТП пострадали пять спортсменов и их тренер. Одного из ребят с места аварии доставили в больницу на вертолете. Ранее тренер свердловских велоспортсменов Александр Извеков рассказал о подробностях ДТП возле поселка Слюдорудник. Спортсмены находились на старте, когда с горы в их сторону поехала машина, а за ней лесовоз. В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали велоспортсмены из Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области. «По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова», — пояснили в пресс-службе ведомства. Авария с участием велоспортсменов из Свердловской области произошла 22 июля на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты возле поселка Слюдорудник в Челябинской области. С автомобилем спортивной команды столкнулся грузовик, перевозивший бревна. В ДТП пострадали пять спортсменов и их тренер. Одного из ребят с места аварии доставили в больницу на вертолете. Ранее тренер свердловских велоспортсменов Александр Извеков рассказал о подробностях ДТП возле поселка Слюдорудник. Спортсмены находились на старте, когда с горы в их сторону поехала машина, а за ней лесовоз. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям