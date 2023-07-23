В Челябинске возбудили уголовное дело по факту ДТП со спортсменами из Екатеринбурга

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадали велоспортсмены из Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
«По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления Петра Решетникова», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Авария с участием велоспортсменов из Свердловской области произошла 22 июля на 16-м километре автодороги Кыштым — Большие Егусты возле поселка Слюдорудник в Челябинской области. С автомобилем спортивной команды столкнулся грузовик, перевозивший бревна. В ДТП пострадали пять спортсменов и их тренер. Одного из ребят с места аварии доставили в больницу на вертолете.
Ранее тренер свердловских велоспортсменов Александр Извеков рассказал о подробностях ДТП возле поселка Слюдорудник. Спортсмены находились на старте, когда с горы в их сторону поехала машина, а за ней лесовоз.
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