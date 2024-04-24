С помощью плавающих вездеходов ТМ-140 «Курганмашзавода» спасают пострадавших от наводнения жителей подтопляемых деревень Передергина и Кошкино. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного предприятия.
«С первых дней стихийного бедствия „Курганмашзавод“ помогает спецслужбам Кургана и пострадавшим от наводнения. В настоящее время непростая обстановка сложилась у деревень Передергина и Кошкино — вода вплотную подошла к домам местных жителей. Чтобы помочь людям справиться с паводком, в деревнях дежурят плавающие вездеходы ТМ-140», — сообщили на заводе. На спецтехнике доставляют воду, продукты, а также эвакуируют жителей.
Также сотни работников «Курганмашзавода» помогали в укреплении дамбы на набережной Тобола. Мини-погрузчики, тракторы и автобусы предприятия в случае потребности направлялись в распоряжение МЧС и администрации города.
Ранее URA.RU писало, что в Белозерский округ, который начало топить, на помощь приехали вездеходы. Для эвакуации граждан были доставлены снегоболотоход ТМ-140 и транспортер ПТС-2. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.
Плавающие вездеходы помогают пострадавшим от наводнения курганцам
Фото: пресс-служба АО «Курганмашзавод»
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С помощью плавающих вездеходов ТМ-140 «Курганмашзавода» спасают пострадавших от наводнения жителей подтопляемых деревень Передергина и Кошкино. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе оборонного предприятия. «С первых дней стихийного бедствия „Курганмашзавод“ помогает спецслужбам Кургана и пострадавшим от наводнения. В настоящее время непростая обстановка сложилась у деревень Передергина и Кошкино — вода вплотную подошла к домам местных жителей. Чтобы помочь людям справиться с паводком, в деревнях дежурят плавающие вездеходы ТМ-140», — сообщили на заводе. На спецтехнике доставляют воду, продукты, а также эвакуируют жителей. Также сотни работников «Курганмашзавода» помогали в укреплении дамбы на набережной Тобола. Мини-погрузчики, тракторы и автобусы предприятия в случае потребности направлялись в распоряжение МЧС и администрации города. Ранее URA.RU писало, что в Белозерский округ, который начало топить, на помощь приехали вездеходы. Для эвакуации граждан были доставлены снегоболотоход ТМ-140 и транспортер ПТС-2. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции агентства.