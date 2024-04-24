Для унитазов чиновников ЯНАО закупят новые сидения премиум-класса

Сидения для унитазов премиум-класса обойдутся бюджету ЯНАО в 337 тысяч рублей

25 апреля 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Крышки для унитазов должны быть из дюропласта с микролифтом Фото: Илья Московец © URA.RU Правительство Ямала закупает для нужд сотрудников 90 крышек для унитазов. Аукцион уже завершен, победитель в ходе торгов снизил стоимость контракта в полтора раза. Крышки для унитазов обойдутся бюджету округа в 337 тысяч рублей, следует из данных СБИС. Стоимость одной крышки варьируется от четырех до девяти тысяч рублей. Управление делами правительства округа завершило закупку 90 крышек для унитазов из дюропласта с микролифтом (плавным опусканием). В коммерческих предложениях стоимость товара варьировалась от четырех до девяти тысяч рублей, поэтому начальная цена контракта составляла 512 590 рублей. На аукцион вышли три участника, победитель предложил самый низкий ценник — 337 905 рублей, следует из документации лота. Сведения о поставщике пока не опубликованы. Ранее сообщалось, что спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Ямала закупает для нужд сотрудников 90 крышек для унитазов. Аукцион уже завершен, победитель в ходе торгов снизил стоимость контракта в полтора раза. Крышки для унитазов обойдутся бюджету округа в 337 тысяч рублей, следует из данных СБИС. Стоимость одной крышки варьируется от четырех до девяти тысяч рублей. Управление делами правительства округа завершило закупку 90 крышек для унитазов из дюропласта с микролифтом (плавным опусканием). В коммерческих предложениях стоимость товара варьировалась от четырех до девяти тысяч рублей, поэтому начальная цена контракта составляла 512 590 рублей. На аукцион вышли три участника, победитель предложил самый низкий ценник — 337 905 рублей, следует из документации лота. Сведения о поставщике пока не опубликованы. Ранее сообщалось, что спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей.