24 апреля 2024

Для унитазов чиновников ЯНАО закупят новые сидения премиум-класса

Сидения для унитазов премиум-класса обойдутся бюджету ЯНАО в 337 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, туалет, унитаз
Крышки для унитазов должны быть из дюропласта с микролифтом Фото:

Правительство Ямала закупает для нужд сотрудников 90 крышек для унитазов. Аукцион уже завершен, победитель в ходе торгов снизил стоимость контракта в полтора раза. Крышки для унитазов обойдутся бюджету округа в 337 тысяч рублей, следует из данных СБИС. Стоимость одной крышки варьируется от четырех до девяти тысяч рублей.

Управление делами правительства округа завершило закупку 90 крышек для унитазов из дюропласта с микролифтом (плавным опусканием). В коммерческих предложениях стоимость товара варьировалась от четырех до девяти тысяч рублей, поэтому начальная цена контракта составляла 512 590 рублей. На аукцион вышли три участника, победитель предложил самый низкий ценник — 337 905 рублей, следует из документации лота. Сведения о поставщике пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей.

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Правительство Ямала закупает для нужд сотрудников 90 крышек для унитазов. Аукцион уже завершен, победитель в ходе торгов снизил стоимость контракта в полтора раза. Крышки для унитазов обойдутся бюджету округа в 337 тысяч рублей, следует из данных СБИС. Стоимость одной крышки варьируется от четырех до девяти тысяч рублей. Управление делами правительства округа завершило закупку 90 крышек для унитазов из дюропласта с микролифтом (плавным опусканием). В коммерческих предложениях стоимость товара варьировалась от четырех до девяти тысяч рублей, поэтому начальная цена контракта составляла 512 590 рублей. На аукцион вышли три участника, победитель предложил самый низкий ценник — 337 905 рублей, следует из документации лота. Сведения о поставщике пока не опубликованы. Ранее сообщалось, что спортивная школа олимпийского резерва в Лабытнанги (ЯНАО) закупает лыжные палки премиум-уровня. Один комплект оценивается в 43 тысячи рублей, сообщает ЕИС «Закупки. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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