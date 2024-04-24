Для тюменского губернатора и его гостей закупят экзотические фрукты и креветки

В резиденции губернатора Тюменской области закупают десятки килограмм экзотических фруктов и сотню килограмм самых больших, тигровых креветок. Тендеры на поставку размещены на сайте госзакупок.
«Поставка продуктов питания. Фрукты: киви — 20 кг, авокадо, сорт „Хаас“ — 20 кг, ананас — семь кг, лайм — 10 кг», — говорится в закупке представительского комплекса правительства региона «Тура».
Фрукты требуется привезти в резиденции губернатора Тюменской области. Первая из них находится на подъезде к Тюмени, вторая — на улице 25-го Октября.
Также в списке необходимого значатся и морепродукты. К примеру, тигровые креветки — самые большие из существующих. Их нужно 100 кг.
Продукты нужно будет поставить не единовременно, а по заявкам заказчика. Весь объем должен поступить в резиденции до 20 декабря.
Как писало URA.RU, ранее в здания, где глава региона проводит официальные приемы, закупали и другой провиант. В частности, различную рыбу и икру, на общую сумму в 1,3 млн рублей.
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В резиденции губернатора Тюменской области закупают десятки килограмм экзотических фруктов и сотню килограмм самых больших, тигровых креветок. Тендеры на поставку размещены на сайте госзакупок. «Поставка продуктов питания. Фрукты: киви — 20 кг, авокадо, сорт „Хаас“ — 20 кг, ананас — семь кг, лайм — 10 кг», — говорится в закупке представительского комплекса правительства региона «Тура». Фрукты требуется привезти в резиденции губернатора Тюменской области. Первая из них находится на подъезде к Тюмени, вторая — на улице 25-го Октября. Также в списке необходимого значатся и морепродукты. К примеру, тигровые креветки — самые большие из существующих. Их нужно 100 кг. Продукты нужно будет поставить не единовременно, а по заявкам заказчика. Весь объем должен поступить в резиденции до 20 декабря. Как писало URA.RU, ранее в здания, где глава региона проводит официальные приемы, закупали и другой провиант. В частности, различную рыбу и икру, на общую сумму в 1,3 млн рублей.