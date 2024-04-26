Курганцы предлагают возродить пересохшее озеро рядом с резиденцией Шумкова

27 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганцы предлагают возродить пересыхающее озеро Болдинцево рядом с которым находится резиденция губернатора Вадима Шумкова. Местные жители считают, что воду в него можно было бы перекачать из Тобола. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали горожане. «Озеро на Болдинцево умирает. Было бы хорошо, если власти откачали воду из Тобола в пересыхающий водоем. Раньше там была лодочная станция, все были бы рады, чтобы озеро стало прежним», — обсуждают курганцы. Ранее URA.RU писало, что озеро Болдинцево под Курганом обмельчало после неудачной попытки очистить его от донных отложений. Санитарной очисткой водоема занимались в 2013 году, потратив около 30 млн рублей. В 2014 году экс-главы региона Алексей Кокорин называл это закапыванием денег в землю с нулевым результатом. Также местные жители жаловались, что из пересыхающего озера неизвестные воруют воду. О возрождении проекта, который начинал бывший глава региона Олег Богомолов, обсуждали еще в 2021 году. Курганцы предлагали возобновить очистку озера и сделать его местом для массового отдыха. В региональном департаменте природных ресурсов заявляли, что для этого потребуются дополнительные изыскательские работы, а также добавляли, что с 2025 по 2026 годы планируют провести мониторинг дна и берегов озера Болдинцево.