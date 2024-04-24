Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети.
«Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса.
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Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса. Ранее URA.RU писало, что актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган, несмотря на ЧС из-за паводка. Артисты посещали город со спектаклем «Женихи».