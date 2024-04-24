24 апреля 2024

Звезда сериала «Сваты» Кравченко обратилась к Шумкову из-за паводка. Видео

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Набережная. Курган, курган, набережная тобола
Актриса Татьяна Кравченко поблагодарила Шумкова за защиту Кургана от паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети.

«Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса.

Ранее URA.RU писало, что актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган, несмотря на ЧС из-за паводка. Артисты посещали город со спектаклем «Женихи».

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Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса. Ранее URA.RU писало, что актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган, несмотря на ЧС из-за паводка. Артисты посещали город со спектаклем «Женихи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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