Звезда сериала «Сваты» Кравченко обратилась к Шумкову из-за паводка. Видео

25 апреля 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

Актриса Татьяна Кравченко поблагодарила Шумкова за защиту Кургана от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса. Ранее URA.RU писало, что актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган, несмотря на ЧС из-за паводка. Артисты посещали город со спектаклем «Женихи». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народная артистка России, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко поблагодарила губернатора Вадима Шумкова за защиту Кургана от наводнения. Видеообращение актрисы опубликовано в группе правительства региона в соцсети. «Мы в самую трудную минуту у вас тут, вот сейчас вылетаем. К поддержке. И вот как вас любят все ваши жители города Кургана, какой вы молодец. Как вы все это организовали. И даже страх куда-то уходит. Молодец, Вадим Михайлович. Так держать. Правда. Спасибо вам», — сказала актриса. Ранее URA.RU писало, что актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган, несмотря на ЧС из-за паводка. Артисты посещали город со спектаклем «Женихи».