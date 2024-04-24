24 апреля 2024

Первая женщина из ЯНАО отправилась на СВО в качестве связиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
Девушка из Тазовского ушла в зону СВО в качестве связиста Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жительница поселка Тазовский (ЯНАО) приняла решение отправится в зону СВО. Она стала первой девушкой-добровольцем из муниципалитета и первой из ямальских женщин, кто отправился в зону спецоперации в качестве связиста, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Я по образованию связист и подумала что, сейчас самое время помочь нашим ребятам своими знаниями и приблизить Победу», — приводит слова тазовчанки пресс-служба ЕР на официальном сайте. До нее контракт с Минобороны РФ заключали женщины, имеющие медицинские специальности.

Так, в 2022 году выполнять задачи спецоперации ушла депутат гордумы Ноябрьска Елена Земенкова, где служит военным фельдшером. В августе 2023 года две жительницы Губкинского, имеющие медицинское образование, встали на защиту страны, а в сентябре к ним присоединились три северянки из окружной столицы.

Девушка из Тазовского (слева) пошла в зону СВО связистом
Девушка из Тазовского (слева) пошла в зону СВО связистом
Фото:

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Жительница поселка Тазовский (ЯНАО) приняла решение отправится в зону СВО. Она стала первой девушкой-добровольцем из муниципалитета и первой из ямальских женщин, кто отправился в зону спецоперации в качестве связиста, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия». «Я по образованию связист и подумала что, сейчас самое время помочь нашим ребятам своими знаниями и приблизить Победу», — приводит слова тазовчанки пресс-служба ЕР на официальном сайте. До нее контракт с Минобороны РФ заключали женщины, имеющие медицинские специальности. Так, в 2022 году выполнять задачи спецоперации ушла депутат гордумы Ноябрьска Елена Земенкова, где служит военным фельдшером. В августе 2023 года две жительницы Губкинского, имеющие медицинское образование, встали на защиту страны, а в сентябре к ним присоединились три северянки из окружной столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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