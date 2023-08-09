Две женщины из ЯНАО отправились по контракту в зону СВО

10 августа 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Две женщины из Губкинского отправились служить медработниками в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Две жительницы Губкинского (ЯНАО) заключили контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В зону проведения спецоперации отправились две жительницы Губкинского. Обе имеют медицинское образование и будут оказывать врачебную помощь военнослужащим», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Губкинского. Им полагаются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Заключить контракт с Минобороны могут женщины до 45 лет. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянка Елена Земенкова оставила пост депутата в городской думе и уехала служить фельдшером в зону спецоперации. За службу она получила ведомственную медаль «За заслуги в военной медицине». Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов РФ принимают участие военнослужащие из ЯНАО.

Две жительницы Губкинского (ЯНАО) заключили контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В зону проведения спецоперации отправились две жительницы Губкинского. Обе имеют медицинское образование и будут оказывать врачебную помощь военнослужащим», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Губкинского. Им полагаются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Заключить контракт с Минобороны могут женщины до 45 лет. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянка Елена Земенкова оставила пост депутата в городской думе и уехала служить фельдшером в зону спецоперации. За службу она получила ведомственную медаль «За заслуги в военной медицине». Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов РФ принимают участие военнослужащие из ЯНАО.