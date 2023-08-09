Две женщины из ЯНАО отправились по контракту в зону СВО

Две жительницы Губкинского (ЯНАО) заключили контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В зону проведения спецоперации отправились две жительницы Губкинского. Обе имеют медицинское образование и будут оказывать врачебную помощь военнослужащим», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Губкинского.
Им полагаются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Заключить контракт с Минобороны могут женщины до 45 лет.
Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянка Елена Земенкова оставила пост депутата в городской думе и уехала служить фельдшером в зону спецоперации. За службу она получила ведомственную медаль «За заслуги в военной медицине».
Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов РФ принимают участие военнослужащие из ЯНАО.
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