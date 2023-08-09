09 августа 2023

Две женщины из ЯНАО отправились по контракту в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
Две женщины из Губкинского отправились служить медработниками в зону СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Две жительницы Губкинского (ЯНАО) заключили контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В зону проведения спецоперации отправились две жительницы Губкинского. Обе имеют медицинское образование и будут оказывать врачебную помощь военнослужащим», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Губкинского.

Им полагаются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Заключить контракт с Минобороны могут женщины до 45 лет.

Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянка Елена Земенкова оставила пост депутата в городской думе и уехала служить фельдшером в зону спецоперации. За службу она получила ведомственную медаль «За заслуги в военной медицине».

Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов РФ принимают участие военнослужащие из ЯНАО.

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Две жительницы Губкинского (ЯНАО) заключили контракт с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В зону проведения спецоперации отправились две жительницы Губкинского. Обе имеют медицинское образование и будут оказывать врачебную помощь военнослужащим», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе мэрии Губкинского. Им полагаются как региональные, так и федеральные меры поддержки. Заключить контракт с Минобороны могут женщины до 45 лет. Ранее URA.RU рассказало, что ноябрянка Елена Земенкова оставила пост депутата в городской думе и уехала служить фельдшером в зону спецоперации. За службу она получила ведомственную медаль «За заслуги в военной медицине». Специальную военную операцию Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В защите регионов РФ принимают участие военнослужащие из ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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