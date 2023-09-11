11 сентября 2023

Три медсестры из ЯНАО отправились добровольцами в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, красный крест, медсестра СВО
На фронте медсестры будут работать санинструкторами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Три медсестры из Салехарда (ЯНАО) поехали в зону специальной военной операции. Там женщины будут работать санитарными инструкторами, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Салехардские медсестры отправились служить в зону СВО. Сейчас женщины в Москве, а через несколько часов прибудут на пункт подготовки в Смоленскую область. На фронте они будут работать санинструкторами. Для этого нужны специальные навыки по тактической медицине. Их будут оттачивать полтора месяца», — рассказали в администрации.

После обучения одна из медсестер Туктабига встретится с супругом, который втайне от семьи решил защищать Родину. Женщина не сразу решилась помогать военнослужащим и отправиться на фронт. «Долго взвешивала риски для семьи и жизни, но желание быть рядом с любимым оказалось сильнее. Сестра и подруга без колебаний поддержали ее. Теперь они — боевые подруги», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО из зоны СВО вернулся учитель. Ямалец пробыл на фронте год. Теперь он снова приступит к своей работе в школе.

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Три медсестры из Салехарда (ЯНАО) поехали в зону специальной военной операции. Там женщины будут работать санитарными инструкторами, сообщили в пресс-службе мэрии. «Салехардские медсестры отправились служить в зону СВО. Сейчас женщины в Москве, а через несколько часов прибудут на пункт подготовки в Смоленскую область. На фронте они будут работать санинструкторами. Для этого нужны специальные навыки по тактической медицине. Их будут оттачивать полтора месяца», — рассказали в администрации. После обучения одна из медсестер Туктабига встретится с супругом, который втайне от семьи решил защищать Родину. Женщина не сразу решилась помогать военнослужащим и отправиться на фронт. «Долго взвешивала риски для семьи и жизни, но желание быть рядом с любимым оказалось сильнее. Сестра и подруга без колебаний поддержали ее. Теперь они — боевые подруги», — добавили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в ЯНАО из зоны СВО вернулся учитель. Ямалец пробыл на фронте год. Теперь он снова приступит к своей работе в школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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