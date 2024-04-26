Глава тюменского ЛДПР предложил снизить сроки пересдачи экзаменов на права

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Максим Долматов считает, что сроки между пересдачами на права нужно уменьшить Фото:

Глава Тюменского отделения ЛДПР Максим Долматов подготовил проект обращения в адрес правительства РФ, в котором предложил снизить срок ожидания между попытками сдачи экзаменов по получению водительского удостоверения. Его уже поддержали в реготделении ЛДПР, сообщается в социальных сетях Максима Долматова.

«Тем, кто не сдал экзамен 3 и более раз, увеличили сроки пересдачи. Сделать очередную попытку можно в промежутке от 6 до 9 месяцев с момента последнего экзамена. Правило касается как теоретического, так и практического экзамена», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Максим Долматов.

Он отметил, что за такой срок навык вождения деградирует без практики, что приведет к тому, что кандидатам в водители придется тратить дополнительные деньги на дополнительные занятия. В представленном проекте обращения предлагается снизить время между пересдачами.

Данный проект обращения уже поддержали в региональном отделении ЛДПР. Теперь его направят председателю облдумы Фуату Сайфитдинову, для рассмотрения на одной из постоянных комиссий. После обращение отправят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Ранее URA.RU рассказывало, что в тюменском отделении ЛДПР выбрали нового руководителя. Им стал Максим Долматов. Его выбрали единогласно.

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Глава Тюменского отделения ЛДПР Максим Долматов подготовил проект обращения в адрес правительства РФ, в котором предложил снизить срок ожидания между попытками сдачи экзаменов по получению водительского удостоверения. Его уже поддержали в реготделении ЛДПР, сообщается в социальных сетях Максима Долматова. «Тем, кто не сдал экзамен 3 и более раз, увеличили сроки пересдачи. Сделать очередную попытку можно в промежутке от 6 до 9 месяцев с момента последнего экзамена. Правило касается как теоретического, так и практического экзамена», — написал на своей странице во «ВКонтакте» Максим Долматов. Он отметил, что за такой срок навык вождения деградирует без практики, что приведет к тому, что кандидатам в водители придется тратить дополнительные деньги на дополнительные занятия. В представленном проекте обращения предлагается снизить время между пересдачами. Данный проект обращения уже поддержали в региональном отделении ЛДПР. Теперь его направят председателю облдумы Фуату Сайфитдинову, для рассмотрения на одной из постоянных комиссий. После обращение отправят председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. Ранее URA.RU рассказывало, что в тюменском отделении ЛДПР выбрали нового руководителя. Им стал Максим Долматов. Его выбрали единогласно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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