Высокооплачиваемая работа для тюменцев с зарплатой в полмиллиона рублей

Тюменцы разных вакансий могут зарабатывать в районе 500 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся дизайнер интерьера, косметолог и парикмахер. URA.RU составило список актуальных и высокооплачиваемых вакансий на основе «Авито».
Дизайнер интерьера
В строительную компанию требуется дизайнер интерьера. Зарплата до 500 тысяч рублей. Опыт работы обязателен. Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы. Кандидат должен будет выполнять технические чертежи на помещения. В задачи также входят выезд на замер. Компания предоставляет постоянный объем работы. Отмечается, что вакансия не рассматривается как подработка, так как загруженность на полный рабочий день.
Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы
Центр косметологии с медицинской лицензией ищет врача косметолога. Заплата до 400 тысяч рублей. В обязанности входит прием и консультирование пациентов, проведение процедур, включая аппаратные и инъекционные методики, отслеживание состояния пациентов, а также продажа услуг и товаров клиники. От соискателя требуется медицинское образование, наличие диплома, грамотная речь.
Кандидату нужно будет работать в современной студии с панорамными окнами. Зарплата до 400 тысяч рублей. Косметика премиальная: Wella, LEBEL, Brae. Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты. Компания обещает развить ваш бренд за счет съемки СММ контента компании. У сотрудника должно быть знания техник окрашивания Шатуш, Аиртач, Мелирование, умение решать сложный колористические задачи.
Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты
Агентство недвижимости совместно с федеральной сетью приглашает на работу специалистов по продаже недвижимости. Зарплата до 500 тысяч рублей. В обязанности входит ведение переговоров и консультирование клиентов по вопросам приобретения или продажи недвижимости, сопровождение клиентов на всех этапах сделки, ведение базы клиентов. Компания предоставляет выстроенную систему обучения и отработки навыков, современный рабочий телефон и ноутбук.
Компания предоставляет современный рабочий телефон и ноутбук
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Тюменцы разных вакансий могут зарабатывать в районе 500 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся дизайнер интерьера, косметолог и парикмахер. URA.RU составило список актуальных и высокооплачиваемых вакансий на основе «Авито». В строительную компанию требуется дизайнер интерьера. Зарплата до 500 тысяч рублей. Опыт работы обязателен. Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы. Кандидат должен будет выполнять технические чертежи на помещения. В задачи также входят выезд на замер. Компания предоставляет постоянный объем работы. Отмечается, что вакансия не рассматривается как подработка, так как загруженность на полный рабочий день. Центр косметологии с медицинской лицензией ищет врача косметолога. Заплата до 400 тысяч рублей. В обязанности входит прием и консультирование пациентов, проведение процедур, включая аппаратные и инъекционные методики, отслеживание состояния пациентов, а также продажа услуг и товаров клиники. От соискателя требуется медицинское образование, наличие диплома, грамотная речь. Кандидату нужно будет работать в современной студии с панорамными окнами. Зарплата до 400 тысяч рублей. Косметика премиальная: Wella, LEBEL, Brae. Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты. Компания обещает развить ваш бренд за счет съемки СММ контента компании. У сотрудника должно быть знания техник окрашивания Шатуш, Аиртач, Мелирование, умение решать сложный колористические задачи. Агентство недвижимости совместно с федеральной сетью приглашает на работу специалистов по продаже недвижимости. Зарплата до 500 тысяч рублей. В обязанности входит ведение переговоров и консультирование клиентов по вопросам приобретения или продажи недвижимости, сопровождение клиентов на всех этапах сделки, ведение базы клиентов. Компания предоставляет выстроенную систему обучения и отработки навыков, современный рабочий телефон и ноутбук.