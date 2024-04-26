Высокооплачиваемая работа для тюменцев с зарплатой в полмиллиона рублей

Тюменские работодатели предлагают зарплату в полмиллиона рублей

В городе парикмахер может зарабатывать 400 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменцы разных вакансий могут зарабатывать в районе 500 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся дизайнер интерьера, косметолог и парикмахер. URA.RU составило список актуальных и высокооплачиваемых вакансий на основе «Авито».

Дизайнер интерьера

В строительную компанию требуется дизайнер интерьера. Зарплата до 500 тысяч рублей. Опыт работы обязателен. Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы. Кандидат должен будет выполнять технические чертежи на помещения. В задачи также входят выезд на замер. Компания предоставляет постоянный объем работы. Отмечается, что вакансия не рассматривается как подработка, так как загруженность на полный рабочий день.

Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врач косметолог

Центр косметологии с медицинской лицензией ищет врача косметолога. Заплата до 400 тысяч рублей. В обязанности входит прием и консультирование пациентов, проведение процедур, включая аппаратные и инъекционные методики, отслеживание состояния пациентов, а также продажа услуг и товаров клиники. От соискателя требуется медицинское образование, наличие диплома, грамотная речь.

От соискателя требуется медицинское образование Фото: Размик Закарян © URA.RU

Парикмахер

Кандидату нужно будет работать в современной студии с панорамными окнами. Зарплата до 400 тысяч рублей. Косметика премиальная: Wella, LEBEL, Brae. Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты. Компания обещает развить ваш бренд за счет съемки СММ контента компании. У сотрудника должно быть знания техник окрашивания Шатуш, Аиртач, Мелирование, умение решать сложный колористические задачи.

Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Специалист по продаже недвижимости

Агентство недвижимости совместно с федеральной сетью приглашает на работу специалистов по продаже недвижимости. Зарплата до 500 тысяч рублей. В обязанности входит ведение переговоров и консультирование клиентов по вопросам приобретения или продажи недвижимости, сопровождение клиентов на всех этапах сделки, ведение базы клиентов. Компания предоставляет выстроенную систему обучения и отработки навыков, современный рабочий телефон и ноутбук.

Компания предоставляет современный рабочий телефон и ноутбук Фото: Денис Моргунов © URA.RU