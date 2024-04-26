26 апреля 2024

Высокооплачиваемая работа для тюменцев с зарплатой в полмиллиона рублей

Тюменские работодатели предлагают зарплату в полмиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, парикмахер, стилист, прическа, андреященко евгения
В городе парикмахер может зарабатывать 400 тысяч рублей Фото:

Тюменцы разных вакансий могут зарабатывать в районе 500 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся дизайнер интерьера, косметолог и парикмахер. URA.RU составило список актуальных и высокооплачиваемых вакансий на основе «Авито».

Дизайнер интерьера

В строительную компанию требуется дизайнер интерьера. Зарплата до 500 тысяч рублей. Опыт работы обязателен. Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы. Кандидат должен будет выполнять технические чертежи на помещения. В задачи также входят выезд на замер. Компания предоставляет постоянный объем работы. Отмечается, что вакансия не рассматривается как подработка, так как загруженность на полный рабочий день.

Елена Прислонова, интерьерный дизайнер. Номинирована на премию Лучшие дизайнеры и интерьеры 2017. Екатеринбург
Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы
Фото:

Врач косметолог

Центр косметологии с медицинской лицензией ищет врача косметолога. Заплата до 400 тысяч рублей. В обязанности входит прием и консультирование пациентов, проведение процедур, включая аппаратные и инъекционные методики, отслеживание состояния пациентов, а также продажа услуг и товаров клиники. От соискателя требуется медицинское образование, наличие диплома, грамотная речь.

Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
От соискателя требуется медицинское образование
Фото:

Парикмахер

Кандидату нужно будет работать в современной студии с панорамными окнами. Зарплата до 400 тысяч рублей. Косметика премиальная: Wella, LEBEL, Brae. Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты. Компания обещает развить ваш бренд за счет съемки СММ контента компании. У сотрудника должно быть знания техник окрашивания Шатуш, Аиртач, Мелирование, умение решать сложный колористические задачи.

Салон красоты Image Hall. Екатеринбург
Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты
Фото:

Специалист по продаже недвижимости

Агентство недвижимости совместно с федеральной сетью приглашает на работу специалистов по продаже недвижимости. Зарплата до 500 тысяч рублей. В обязанности входит ведение переговоров и консультирование клиентов по вопросам приобретения или продажи недвижимости, сопровождение клиентов на всех этапах сделки, ведение базы клиентов. Компания предоставляет выстроенную систему обучения и отработки навыков, современный рабочий телефон и ноутбук.

Открытие коворкинга Names. Тюмень
Компания предоставляет современный рабочий телефон и ноутбук
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы разных вакансий могут зарабатывать в районе 500 тысяч рублей. В регионе к таким вакансиям относятся дизайнер интерьера, косметолог и парикмахер. URA.RU составило список актуальных и высокооплачиваемых вакансий на основе «Авито». В строительную компанию требуется дизайнер интерьера. Зарплата до 500 тысяч рублей. Опыт работы обязателен. Организация выполняет современные ремонты в жилых комплексах бизнес класса западной части Москвы. Кандидат должен будет выполнять технические чертежи на помещения. В задачи также входят выезд на замер. Компания предоставляет постоянный объем работы. Отмечается, что вакансия не рассматривается как подработка, так как загруженность на полный рабочий день. Центр косметологии с медицинской лицензией ищет врача косметолога. Заплата до 400 тысяч рублей. В обязанности входит прием и консультирование пациентов, проведение процедур, включая аппаратные и инъекционные методики, отслеживание состояния пациентов, а также продажа услуг и товаров клиники. От соискателя требуется медицинское образование, наличие диплома, грамотная речь. Кандидату нужно будет работать в современной студии с панорамными окнами. Зарплата до 400 тысяч рублей. Косметика премиальная: Wella, LEBEL, Brae. Работнику обещают обучение при академии, которая входит в сеть салонов красоты. Компания обещает развить ваш бренд за счет съемки СММ контента компании. У сотрудника должно быть знания техник окрашивания Шатуш, Аиртач, Мелирование, умение решать сложный колористические задачи. Агентство недвижимости совместно с федеральной сетью приглашает на работу специалистов по продаже недвижимости. Зарплата до 500 тысяч рублей. В обязанности входит ведение переговоров и консультирование клиентов по вопросам приобретения или продажи недвижимости, сопровождение клиентов на всех этапах сделки, ведение базы клиентов. Компания предоставляет выстроенную систему обучения и отработки навыков, современный рабочий телефон и ноутбук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...