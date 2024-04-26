В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Шторм и гроза придут в регион 28 апреля
В Тюменской области 28 апреля ожидается штормовой ветер до 19 метров в секунду и гроза. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область. Ветер: период предупреждения с 08:00 до 20:00 28 апреля. В отдельных районах порывы до 15-19 м/с», — говорится в прогнозе синоптиков.
Также в этот период обещают грозу. Об этом URA.RU писало ранее. При этом в Тюмени днем обещают до +24, ночью — до +5.
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