26 апреля 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области 28 апреля ожидается штормовой ветер и гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Шторм и гроза придут в регион 28 апреля Фото:

В Тюменской области 28 апреля ожидается штормовой ветер до 19 метров в секунду и гроза. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область. Ветер: период предупреждения с 08:00 до 20:00 28 апреля. В отдельных районах порывы до 15-19 м/с», — говорится в прогнозе синоптиков.

Также в этот период обещают грозу. Об этом URA.RU писало ранее. При этом в Тюмени днем обещают до +24, ночью — до +5.

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В Тюменской области 28 апреля ожидается штормовой ветер до 19 метров в секунду и гроза. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область. Ветер: период предупреждения с 08:00 до 20:00 28 апреля. В отдельных районах порывы до 15-19 м/с», — говорится в прогнозе синоптиков. Также в этот период обещают грозу. Об этом URA.RU писало ранее. При этом в Тюмени днем обещают до +24, ночью — до +5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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