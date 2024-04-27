В Кургане обсуждают причины отставки экс-врип главы города Аргышевой. Инсайд

27 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

По мнению источников и депутатов, Анастасии Аргышевой не хватило опыта работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Смена руководства в мэрии Кургана Депутаты курганской городской думы и источники URA.RU, связанные с местными властями, обсудили возможные причины отставки Анастасии Аргышевой с поста врип главы города. Они предполагают, что на эту должность требуется более опытный человек, который будет свободен от семейных обязанностей. Аргышева, по мнению источников, не справилась с обязанностями мэра во время возникновения ЧС с паводком. «Аргышева не справлялась со своими обязанностями, мало опыта. Во время паводка к ней также возникли вопросы. Недавнее совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил властям выбрать мэра, вероятно, и решающим фактором отставки», — отмечают источники. Депутат гордумы Яков Сидоров, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможных причинах отставки Аргышевой, подчеркнул сложность совмещения мэрских обязанностей с семейной жизнью, особенно для женщин. «Сложно совмещать представительные и хозяйственные функции. Мы под удар ставим на такой должности женщину, у которой кроме работы есть семья и домашние обязанности. Все эти стихийные вещи прогнозировать невозможно, нужно работать, вкалывать, но другой вопрос в том, что у женщины все равно еще семья, не надо этого забывать. Мужчинам в этом плане полегче», — отметил он. Со слов другого депутата гордумы Ивана Камшилова, в период, когда Аргышева занимала пост управделами администрации, к ней не возникало вопросов как к специалисту, но на должности главы города ей не хватило опыта и знаний. «Мое мнение, что, когда начались проблемы, оказалось, не готова была к таким сложным вопросам. Ладно, когда все тихо, спокойно можно работать, а когда начинается ЧС — наводнение, паника, оказалось, что она не справляется явно. Меньше трех лет в мэрии работает, наверное, не хватило знаний и опыта на высокопоставленной должности», — говорит Камшилов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты курганской городской думы и источники URA.RU, связанные с местными властями, обсудили возможные причины отставки Анастасии Аргышевой с поста врип главы города. Они предполагают, что на эту должность требуется более опытный человек, который будет свободен от семейных обязанностей. Аргышева, по мнению источников, не справилась с обязанностями мэра во время возникновения ЧС с паводком. «Аргышева не справлялась со своими обязанностями, мало опыта. Во время паводка к ней также возникли вопросы. Недавнее совещание с президентом РФ Владимиром Путиным, который поручил властям выбрать мэра, вероятно, и решающим фактором отставки», — отмечают источники. Депутат гордумы Яков Сидоров, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о возможных причинах отставки Аргышевой, подчеркнул сложность совмещения мэрских обязанностей с семейной жизнью, особенно для женщин. «Сложно совмещать представительные и хозяйственные функции. Мы под удар ставим на такой должности женщину, у которой кроме работы есть семья и домашние обязанности. Все эти стихийные вещи прогнозировать невозможно, нужно работать, вкалывать, но другой вопрос в том, что у женщины все равно еще семья, не надо этого забывать. Мужчинам в этом плане полегче», — отметил он. Со слов другого депутата гордумы Ивана Камшилова, в период, когда Аргышева занимала пост управделами администрации, к ней не возникало вопросов как к специалисту, но на должности главы города ей не хватило опыта и знаний. «Мое мнение, что, когда начались проблемы, оказалось, не готова была к таким сложным вопросам. Ладно, когда все тихо, спокойно можно работать, а когда начинается ЧС — наводнение, паника, оказалось, что она не справляется явно. Меньше трех лет в мэрии работает, наверное, не хватило знаний и опыта на высокопоставленной должности», — говорит Камшилов. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ушла в отставку врип мэра Анастасия Аргышева. Вместо нее депутаты выбрали исполнять полномочия главы Юлию Гурьянову.