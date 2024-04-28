Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

Барабанщик российской рок-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Троицкий (Паук).
«Барабанщик „Коррозии“ Марк находится в коме», — написал Сергей Троицкий. Сообщение размещено на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».
В ночь на 28 апреля в одном из нижегородских клубов силовики задержали троих участников группы, среди них был Троицкий. Рокеров отвезли в отделение полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. Позже каждого оштрафовали на 1000 рублей. Сам Паук отметил, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
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