28 апреля 2024

Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

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О состоянии барабанщика группы рассказал лидер «Коррозии металла» Фото:

Барабанщик российской рок-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Троицкий (Паук).

«Барабанщик „Коррозии“ Марк находится в коме», — написал Сергей Троицкий. Сообщение размещено на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на 28 апреля в одном из нижегородских клубов силовики задержали троих участников группы, среди них был Троицкий. Рокеров отвезли в отделение полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. Позже каждого оштрафовали на 1000 рублей. Сам Паук отметил, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.

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Барабанщик российской рок-группы «Коррозия металла» Марк Бейгун впал в кому. Об этом сообщил лидер коллектива Сергей Троицкий (Паук). «Барабанщик „Коррозии“ Марк находится в коме», — написал Сергей Троицкий. Сообщение размещено на странице музыканта в соцсети «ВКонтакте». В ночь на 28 апреля в одном из нижегородских клубов силовики задержали троих участников группы, среди них был Троицкий. Рокеров отвезли в отделение полиции, где составили административные протоколы по статье о пропаганде нацистской символики. Позже каждого оштрафовали на 1000 рублей. Сам Паук отметил, что запрещенную символику группа не пропагандирует, так как в ней не разбирается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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