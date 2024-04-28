Фирма курганского экс-депутата Колташова заработала больше миллиарда рублей

Компания «Русагротрейдинг», которая принадлежит бывшему депутату Курганской облдумы Олегу Колташову, за год заработала более одного миллиарда рублей выручки. Об этом говорится в финансовом отчете фирмы, занимающейся хранением и складированием зерна.
«Выручка ООО „Русагротрейдинг“ за 2023 год: 1 092 560 000 рублей. Чистая прибыль: 151 707 000 рублей. Данные о доходах за 2022 год отсутствуют», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.
В 2021 году компания отчитывалась о выручке в 80,5 млн рублей. Чистая прибыль в этот отчетный период составляла чуть более одного млн рублей.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Компания «Русагротрейдинг», которая принадлежит бывшему депутату Курганской облдумы Олегу Колташову, за год заработала более одного миллиарда рублей выручки. Об этом говорится в финансовом отчете фирмы, занимающейся хранением и складированием зерна. «Выручка ООО „Русагротрейдинг“ за 2023 год: 1 092 560 000 рублей. Чистая прибыль: 151 707 000 рублей. Данные о доходах за 2022 год отсутствуют», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. В 2021 году компания отчитывалась о выручке в 80,5 млн рублей. Чистая прибыль в этот отчетный период составляла чуть более одного млн рублей. Ранее URA.RU писало, что маслозавод жены богатейшего депутата облдумы Марата Исламова в 4 раза увеличил прибыль. Также сообщалось, что арматурный завод «Корвет» бизнесмена Анатолия Чернова снизил прибыль на 850 млн рублей.