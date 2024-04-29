Губернатор Шумков рассказал, кто сыграл главную роль в борьбе с наводнением

Губернатор Шумков: главную роль в борьбе с паводком сыграли местные жители

30 апреля 2024 в 03:58 Размер текста - 17 +

Местные жители участвовали в строительстве дамб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Главную роль в борьбе с наводнением в Курганской области сыграли жители, волонтеры, студенты, рабочие заводов и другие. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Когда паводок уходит, нужно отметить, что избежать его последствий помогла слаженная работа всех служб. Но главную роль сыграли сами жители, студенты, волонтеры, рабочие заводов и профильных предприятий, сотрудники муниципальной и государственной службы, которые работали днем и ночью», — написал Шумков в своем telegram-канале. Также губернатор отметил, что такая же слаженная работа организовывается по устранению последствий паводка. «Нет сомнений, что земляки с ней справятся», — подчеркнул Шумков. Вадим Шумков сообщал, что режим ЧС в регионе будет снят после того, как будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна. Уровень воды в реке Тобол опустился ниже критической отметки в 850 сантиметров. Главное о борьбе с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главную роль в борьбе с наводнением в Курганской области сыграли жители, волонтеры, студенты, рабочие заводов и другие. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Когда паводок уходит, нужно отметить, что избежать его последствий помогла слаженная работа всех служб. Но главную роль сыграли сами жители, студенты, волонтеры, рабочие заводов и профильных предприятий, сотрудники муниципальной и государственной службы, которые работали днем и ночью», — написал Шумков в своем telegram-канале. Также губернатор отметил, что такая же слаженная работа организовывается по устранению последствий паводка. «Нет сомнений, что земляки с ней справятся», — подчеркнул Шумков. Вадим Шумков сообщал, что режим ЧС в регионе будет снят после того, как будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна. Уровень воды в реке Тобол опустился ниже критической отметки в 850 сантиметров. Главное о борьбе с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.