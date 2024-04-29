29 апреля 2024

Губернатор Шумков рассказал, кто сыграл главную роль в борьбе с наводнением

Губернатор Шумков: главную роль в борьбе с паводком сыграли местные жители
© Служба новостей «URA.RU»
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Набережная Тобола, дамба в городе.Курган, дамба, тобол, паводок, мешки с песком
Местные жители участвовали в строительстве дамб Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Главную роль в борьбе с наводнением в Курганской области сыграли жители, волонтеры, студенты, рабочие заводов и другие. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«Когда паводок уходит, нужно отметить, что избежать его последствий помогла слаженная работа всех служб. Но главную роль сыграли сами жители, студенты, волонтеры, рабочие заводов и профильных предприятий, сотрудники муниципальной и государственной службы, которые работали днем и ночью», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Также губернатор отметил, что такая же слаженная работа организовывается по устранению последствий паводка. «Нет сомнений, что земляки с ней справятся», — подчеркнул Шумков.

Вадим Шумков сообщал, что режим ЧС в регионе будет снят после того, как будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна. Уровень воды в реке Тобол опустился ниже критической отметки в 850 сантиметров. Главное о борьбе с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Главную роль в борьбе с наводнением в Курганской области сыграли жители, волонтеры, студенты, рабочие заводов и другие. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Когда паводок уходит, нужно отметить, что избежать его последствий помогла слаженная работа всех служб. Но главную роль сыграли сами жители, студенты, волонтеры, рабочие заводов и профильных предприятий, сотрудники муниципальной и государственной службы, которые работали днем и ночью», — написал Шумков в своем telegram-канале. Также губернатор отметил, что такая же слаженная работа организовывается по устранению последствий паводка. «Нет сомнений, что земляки с ней справятся», — подчеркнул Шумков. Вадим Шумков сообщал, что режим ЧС в регионе будет снят после того, как будут пройдены все стадии, и территория будет безопасна. Уровень воды в реке Тобол опустился ниже критической отметки в 850 сантиметров. Главное о борьбе с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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