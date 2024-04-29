В Тюменской области 77-летний мужчина ушел из дома с собакой и пропал. Скрин

30 апреля 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Мужчину ищут с 28 апреля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) в районе СНТ «Геофизик» пропал 77-летний Владимир Муромцев. 28 апреля он вышел из дома с собакой и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «В районе СНТ „Геофизик“ ищут Владимира Муромцева 77 лет. 28 апреля вышел из дома с собакой и пропал», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте». Пожилой мужчина худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Одет был в белую футболку, зеленые штаны, черные сланцы и черную кепку. Фото: telegram-канал «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) в районе СНТ «Геофизик» пропал 77-летний Владимир Муромцев. 28 апреля он вышел из дома с собакой и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «В районе СНТ „Геофизик“ ищут Владимира Муромцева 77 лет. 28 апреля вышел из дома с собакой и пропал», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте». Пожилой мужчина худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Одет был в белую футболку, зеленые штаны, черные сланцы и черную кепку.