29 апреля 2024
28 апреля 2024

В Тюменской области 77-летний мужчина ушел из дома с собакой и пропал. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину ищут с 28 апреля (архивное фото) Фото:

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) в районе СНТ «Геофизик» пропал 77-летний Владимир Муромцев. 28 апреля он вышел из дома с собакой и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».

«В районе СНТ „Геофизик“ ищут Владимира Муромцева 77 лет. 28 апреля вышел из дома с собакой и пропал», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте».

Пожилой мужчина худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Одет был в белую футболку, зеленые штаны, черные сланцы и черную кепку.

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В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) в районе СНТ «Геофизик» пропал 77-летний Владимир Муромцев. 28 апреля он вышел из дома с собакой и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». «В районе СНТ „Геофизик“ ищут Владимира Муромцева 77 лет. 28 апреля вышел из дома с собакой и пропал», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте». Пожилой мужчина худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Одет был в белую футболку, зеленые штаны, черные сланцы и черную кепку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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