Мужчину ищут с 28 апреля (архивное фото)
В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) в районе СНТ «Геофизик» пропал 77-летний Владимир Муромцев. 28 апреля он вышел из дома с собакой и не вернулся. Об этом сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт».
«В районе СНТ „Геофизик“ ищут Владимира Муромцева 77 лет. 28 апреля вышел из дома с собакой и пропал», — написал поисковый отряд в группе во «ВКонтакте».
Пожилой мужчина худощавого телосложения, рост 168 сантиметров, волосы темно-русые с проседью, глаза карие. Одет был в белую футболку, зеленые штаны, черные сланцы и черную кепку.
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