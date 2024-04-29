Начальник исправительной колонии №2, расположенной в поселке Просвет (Курганская область), Асан Искулов ушел со своей должности. По данным источников URA.RU он перешел на работу в управление ФСИН, а в колонии теперь врио начальника.
«Искулов ушел с должности начальника колонии на Просвете и теперь будет работать в УФСИН по Курганской области», — рассказали собеседники. По их данным, временно исполняющим обязанности начальника стал Сергей Денисов.
Согласно данным бизнес-справочника Sbis, руководитель в ИК-2 сменился 23 апреля. С этой даты врио значится Денисов Сергей Николаевич. Искулов руководил ИК-2 с мая 2021 года.
Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. На момент публикации новости ответ не был получен.
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Начальник исправительной колонии №2, расположенной в поселке Просвет (Курганская область), Асан Искулов ушел со своей должности. По данным источников URA.RU он перешел на работу в управление ФСИН, а в колонии теперь врио начальника. «Искулов ушел с должности начальника колонии на Просвете и теперь будет работать в УФСИН по Курганской области», — рассказали собеседники. По их данным, временно исполняющим обязанности начальника стал Сергей Денисов. Согласно данным бизнес-справочника Sbis, руководитель в ИК-2 сменился 23 апреля. С этой даты врио значится Денисов Сергей Николаевич. Искулов руководил ИК-2 с мая 2021 года. Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. На момент публикации новости ответ не был получен.