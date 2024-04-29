29 апреля 2024

Начальник курганской колонии Искулов ушел с должности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательный участок в СИЗО 1. Курган, сизо, избирателный участок, сизо1 курган, выборы 2024
В курганской колонии сменился руководитель Фото:

Начальник исправительной колонии №2, расположенной в поселке Просвет (Курганская область), Асан Искулов ушел со своей должности. По данным источников URA.RU он перешел на работу в управление ФСИН, а в колонии теперь врио начальника.

«Искулов ушел с должности начальника колонии на Просвете и теперь будет работать в УФСИН по Курганской области», — рассказали собеседники. По их данным, временно исполняющим обязанности начальника стал Сергей Денисов.

Согласно данным бизнес-справочника Sbis, руководитель в ИК-2 сменился 23 апреля. С этой даты врио значится Денисов Сергей Николаевич. Искулов руководил ИК-2 с мая 2021 года.

Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. На момент публикации новости ответ не был получен.

В курганской колонии №2 сменился начальник
В курганской колонии №2 сменился начальник

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Начальник исправительной колонии №2, расположенной в поселке Просвет (Курганская область), Асан Искулов ушел со своей должности. По данным источников URA.RU он перешел на работу в управление ФСИН, а в колонии теперь врио начальника. «Искулов ушел с должности начальника колонии на Просвете и теперь будет работать в УФСИН по Курганской области», — рассказали собеседники. По их данным, временно исполняющим обязанности начальника стал Сергей Денисов. Согласно данным бизнес-справочника Sbis, руководитель в ИК-2 сменился 23 апреля. С этой даты врио значится Денисов Сергей Николаевич. Искулов руководил ИК-2 с мая 2021 года. Редакция обратилась за комментариями в управление ФСИН. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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