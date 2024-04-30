30 апреля 2024
29 апреля 2024

Жительница Тюмени погибла, выпав из окна многоэтажки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозное утро в городе. Пермь, зима, морозное утро, зимний рассвет, солнце в окне
ЧП произошло в доме на улице Прокопия Артамонова Фото:

В Тюмени из окна дома номер 4 на улице Прокопия Артамонова вечером 30 апреля выпала женщина. В соцсети очевидцы сообщают, что она погибла.

«На улице Прокопия Артамонова 4 из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла», — сообщается в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».

На место прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное Управление МВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Медики приехали на место ЧП
Медики приехали на место ЧП
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени из окна дома номер 4 на улице Прокопия Артамонова вечером 30 апреля выпала женщина. В соцсети очевидцы сообщают, что она погибла. «На улице Прокопия Артамонова 4 из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла», — сообщается в telegram-канале «ЧС Тюмень Z». На место прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное Управление МВД. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...