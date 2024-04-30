ЧП произошло в доме на улице Прокопия Артамонова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюмени из окна дома номер 4 на улице Прокопия Артамонова вечером 30 апреля выпала женщина. В соцсети очевидцы сообщают, что она погибла.

«На улице Прокопия Артамонова 4 из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла», — сообщается в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».

На место прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное Управление МВД. На момент публикации новости ответ не получен.

Медики приехали на место ЧП telegram-канал «ЧС Тюмень Z» Фото: