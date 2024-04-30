ЧП произошло в доме на улице Прокопия Артамонова
В Тюмени из окна дома номер 4 на улице Прокопия Артамонова вечером 30 апреля выпала женщина. В соцсети очевидцы сообщают, что она погибла.
«На улице Прокопия Артамонова 4 из окна многоэтажки выпала девушка. Она погибла», — сообщается в telegram-канале «ЧС Тюмень Z».
На место прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в региональное Управление МВД. На момент публикации новости ответ не получен.
Медики приехали на место ЧП
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