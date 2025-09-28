В Росмолодежи заступились за право детей мигрантов на учебу

Дети мигрантов должны получать школьное образование в России при условии владения русским языком. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров. Таким образом он прокомментировал обсуждаемые инициативы об отмене бесплатного обучения в школах для детей иностранцев.
"Важно, чтобы, безусловно, все люди были образованы, и наше общее образование должно быть доступно каждому — при соблюдении каких-то элементарных вещей, связанных со знанием русского языка, с желанием учиться в российской школе по российскому законодательству", — подчеркнул Гуров. Его слова передает ТАСС.
Глава Росмолодежи добавил, что мигранты и их дети уже становятся частью российского общества, если семьи приезжают в страну работать и жить на постоянной основе. Гуров отметил, что для успешной интеграции в образовательную систему России необходимо владеть русским языком на достаточном уровне.
Ранее учителя предложили отменить тест по русскому языку для детей мигрантов, передает "Национальная служба новостей". По словам сопредседателя межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволода Луховицкого, даже носители русского языка, родившиеся в России, не способны пройти современные вступительные тесты в школу. По мнению экспертов, интеграция детей мигрантов в общество должна осуществляться за счет финансирования государственных программ, а не через предвзятое отношение.
