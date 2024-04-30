В начале мая тюменцев может засыпать снегом

В Тюмени в начале мая может повалить снег
В начале мая тюменцев ждет прохладная погода. Ночами температура будет опускаться до нуля градусов. Возможен даже снег. Об этом сообщает сервис «Гисметео».
«Во второй половине дня 2, 5 и 6 мая температура будет опускаться до нуля градусов. 4 и 5 будут осадки в виде дождя и снега. Потепление придет после 6 мая. Дневная температура поднимется до плюс 13 градусов», — передают синоптики.
При этом, как ранее сообщало URA.RU, на 9 мая ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. В День Победы в Тюмени обещают лишь небольшую облачность, без осадков.
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