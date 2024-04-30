В начале мая тюменцев может засыпать снегом

«Гисметео»: в первых числах мая в Тюмени ожидается снег и нулевая температура

01 мая 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени в начале мая может повалить снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU В начале мая тюменцев ждет прохладная погода. Ночами температура будет опускаться до нуля градусов. Возможен даже снег. Об этом сообщает сервис «Гисметео». «Во второй половине дня 2, 5 и 6 мая температура будет опускаться до нуля градусов. 4 и 5 будут осадки в виде дождя и снега. Потепление придет после 6 мая. Дневная температура поднимется до плюс 13 градусов», — передают синоптики. При этом, как ранее сообщало URA.RU, на 9 мая ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. В День Победы в Тюмени обещают лишь небольшую облачность, без осадков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В начале мая тюменцев ждет прохладная погода. Ночами температура будет опускаться до нуля градусов. Возможен даже снег. Об этом сообщает сервис «Гисметео». «Во второй половине дня 2, 5 и 6 мая температура будет опускаться до нуля градусов. 4 и 5 будут осадки в виде дождя и снега. Потепление придет после 6 мая. Дневная температура поднимется до плюс 13 градусов», — передают синоптики. При этом, как ранее сообщало URA.RU, на 9 мая ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. В День Победы в Тюмени обещают лишь небольшую облачность, без осадков.