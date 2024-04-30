30 апреля 2024

В начале мая тюменцев может засыпать снегом

«Гисметео»: в первых числах мая в Тюмени ожидается снег и нулевая температура
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Майский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад, трава, зеленый газон, плохая погода, мокрый снег, весна
В Тюмени в начале мая может повалить снег Фото:

В начале мая тюменцев ждет прохладная погода. Ночами температура будет опускаться до нуля градусов. Возможен даже снег. Об этом сообщает сервис «Гисметео».

«Во второй половине дня 2, 5 и 6 мая температура будет опускаться до нуля градусов. 4 и 5 будут осадки в виде дождя и снега. Потепление придет после 6 мая. Дневная температура поднимется до плюс 13 градусов», — передают синоптики.

При этом, как ранее сообщало URA.RU, на 9 мая ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. В День Победы в Тюмени обещают лишь небольшую облачность, без осадков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале мая тюменцев ждет прохладная погода. Ночами температура будет опускаться до нуля градусов. Возможен даже снег. Об этом сообщает сервис «Гисметео». «Во второй половине дня 2, 5 и 6 мая температура будет опускаться до нуля градусов. 4 и 5 будут осадки в виде дождя и снега. Потепление придет после 6 мая. Дневная температура поднимется до плюс 13 градусов», — передают синоптики. При этом, как ранее сообщало URA.RU, на 9 мая ожидается очень теплая погода. Воздух прогреется до плюс 19 градусов. В День Победы в Тюмени обещают лишь небольшую облачность, без осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...