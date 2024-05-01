Курганским полицейским пришлось стрелять по колесам ВАЗ-2105 во время погони. Видео

02 мая 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Курганские полицейские применили табельное оружие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) применили табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя на ВАЗ-2105. Полицейские стреляли по колесам авто, водитель которого не стал останавливаться по требованию силовиков. Информация появилась в соцсетях курганского УМВД. «В Курганской области для задержания нарушителя сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полицейские устроили погоню и задержали водителя ВАЗ-21053, который создавал опасность своим вождением. Инцидент произошел 29 апреля в Петуховском округе. Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для проверки документов. Водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Выехав за пределы села, водитель съехал в поле. Полицейские предупредительно выстрелили в воздух. Мужчина не отреагировал, и сотрудникам пришлось стрелять по колесам. Машина остановилась, водитель постарался убежать, но был задержан. «У 35-летнего зауральца имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования злоумышленник отказался, за что привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ», — рассказали в полиции. Машина помещена на спецстоянку. Водителю грозит еще несколько административных наказаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники отдела полиции «Петуховский» (Курганская область) применили табельное оружие, чтобы задержать нетрезвого водителя на ВАЗ-2105. Полицейские стреляли по колесам авто, водитель которого не стал останавливаться по требованию силовиков. Информация появилась в соцсетях курганского УМВД. «В Курганской области для задержания нарушителя сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие», — сообщает паблик ведомства в соцсети «ВКонтакте». Полицейские устроили погоню и задержали водителя ВАЗ-21053, который создавал опасность своим вождением. Инцидент произошел 29 апреля в Петуховском округе. Сотрудники полиции пытались остановить автомобиль для проверки документов. Водитель прибавил скорость и попытался скрыться. Выехав за пределы села, водитель съехал в поле. Полицейские предупредительно выстрелили в воздух. Мужчина не отреагировал, и сотрудникам пришлось стрелять по колесам. Машина остановилась, водитель постарался убежать, но был задержан. «У 35-летнего зауральца имелись признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования злоумышленник отказался, за что привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ», — рассказали в полиции. Машина помещена на спецстоянку. Водителю грозит еще несколько административных наказаний.