ВСУ пришлось задействовать резервы из-за проблем под Авдеевкой

02 мая 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

ВСУ пришлось использовать резервы для стабилизации обстановки в Очеретино, заявил Назар Волошин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные, находящиеся в тяжелой ситуации в районе населенного пункта Очеретино, который находится к северу от Авдеевки и Донецка, предприняли усилия по стабилизации обстановки, привлекая к этому дополнительные войска и резервы. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. Новость по теме Где находится Очеретино, которое освободили ВС РФ и почему оно важно. Карта «Что касается Очеретина: были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — передает слова Волошина украинский телеканал «Рада». Он добавил, что российские войска достигли некоторого тактического прорыва в этом районе. Российские военные из группировки «Центр» 22 апреля установили контроль над Очеретино на авдеевском направлении, подняв флаг России над зданием администрации. Украинские войска отступили из поселка, однако официального комментария Минобороны пока не было. Волошин подтвердил отход украинских войск и сообщил о боевых действиях и частичном контроле российских военных над территорией пункта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные, находящиеся в тяжелой ситуации в районе населенного пункта Очеретино, который находится к северу от Авдеевки и Донецка, предприняли усилия по стабилизации обстановки, привлекая к этому дополнительные войска и резервы. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин. «Что касается Очеретина: были выведены дополнительные силы и средства из резерва», — передает слова Волошина украинский телеканал «Рада». Он добавил, что российские войска достигли некоторого тактического прорыва в этом районе. Российские военные из группировки «Центр» 22 апреля установили контроль над Очеретино на авдеевском направлении, подняв флаг России над зданием администрации. Украинские войска отступили из поселка, однако официального комментария Минобороны пока не было. Волошин подтвердил отход украинских войск и сообщил о боевых действиях и частичном контроле российских военных над территорией пункта.