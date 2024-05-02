В ЯНАО после звонка злоумышленников эвакуировали школьников

После звонка неизвестных эвакуировали 600 школьников Фото: Илья Московец © URA.RU

В девятой школе Надыма (ЯНАО) после звонка неизвестных об угрозе теракта эвакуировали 600 учащихся. Сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили. Об этом сообщает telegram-канал «ТРК Надым. Новости района и города».

«В адрес электронной почты одного из работников надымской девятой школы поступила информация об угрозе террористического акта в образовательном учреждении. На место выехали экстренные службы. Оперативно были эвакуированы около 600 человек учащихся и преподавателей», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов подозрительных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается в дистанционном режиме, уточняет источник.

Ранее сообщалось, что в Надыме (ЯНАО) неизвестные прислали в школу №9 сообщение о якобы готовящемся теракте, подобное сообщение поступило в школу №2. Об этом сообщила телерадиокомпания «Надым».