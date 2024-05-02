02 мая 2024

Где в Тюмени поставить печать о гражданстве детям

В Тюмени печать о гражданстве ставят в четырех отделах отделениях МВД
© Служба новостей «URA.RU»
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Печать о гражданстве необходима при выезде за границу Фото:

В Тюмени отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка делают в отделениях по вопросам миграции МВД. Агентство URA.RU подготовило список документов и адреса, где ставят печать.

Отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении ребенка в Тюмени ставят в четырех отделениях по вопросам миграции МВД. В каждом указан свой режим работы и в какие часы проставляется печать. Их адреса:

  • отдел по вопросам миграции в Ленинском административном округе: ул. Мельникайте, 50;
  • в Калининском округе: Семакова, 25;
  • в Центральном округе: ул. Максима Горького, 44;
  • в Восточном округе: ул. Пермякова, 43а.

При проставлении отметки необходимо предоставить оригиналы нескольких документов. Список включает:

  • паспорта обоих родителей;
  • при разводе — наличие свидетельства;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • заявление (заполняется на месте).

Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять по несколько дней в очередях, чтобы поставить печать о гражданстве. При этом для упрощения, горожане используют блокнот, на котором вручную проставляют номера в очереди.

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В Тюмени отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка делают в отделениях по вопросам миграции МВД. Агентство URA.RU подготовило список документов и адреса, где ставят печать. Отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении ребенка в Тюмени ставят в четырех отделениях по вопросам миграции МВД. В каждом указан свой режим работы и в какие часы проставляется печать. Их адреса: При проставлении отметки необходимо предоставить оригиналы нескольких документов. Список включает: Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять по несколько дней в очередях, чтобы поставить печать о гражданстве. При этом для упрощения, горожане используют блокнот, на котором вручную проставляют номера в очереди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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