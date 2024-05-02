Где в Тюмени поставить печать о гражданстве детям

В Тюмени печать о гражданстве ставят в четырех отделах отделениях МВД

03 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Печать о гражданстве необходима при выезде за границу Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка делают в отделениях по вопросам миграции МВД. Агентство URA.RU подготовило список документов и адреса, где ставят печать. Отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении ребенка в Тюмени ставят в четырех отделениях по вопросам миграции МВД. В каждом указан свой режим работы и в какие часы проставляется печать. Их адреса: отдел по вопросам миграции в Ленинском административном округе: ул. Мельникайте, 50;

в Калининском округе: Семакова, 25;

в Центральном округе: ул. Максима Горького, 44;

в Восточном округе: ул. Пермякова, 43а. При проставлении отметки необходимо предоставить оригиналы нескольких документов. Список включает: паспорта обоих родителей;

при разводе — наличие свидетельства;

свидетельство о рождении ребенка;

заявление (заполняется на месте). Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять по несколько дней в очередях, чтобы поставить печать о гражданстве. При этом для упрощения, горожане используют блокнот, на котором вручную проставляют номера в очереди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка делают в отделениях по вопросам миграции МВД. Агентство URA.RU подготовило список документов и адреса, где ставят печать. Отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении ребенка в Тюмени ставят в четырех отделениях по вопросам миграции МВД. В каждом указан свой режим работы и в какие часы проставляется печать. Их адреса: При проставлении отметки необходимо предоставить оригиналы нескольких документов. Список включает: Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять по несколько дней в очередях, чтобы поставить печать о гражданстве. При этом для упрощения, горожане используют блокнот, на котором вручную проставляют номера в очереди.