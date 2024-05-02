Где в Тюмени поставить печать о гражданстве детям

В Тюмени отметку о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка делают в отделениях по вопросам миграции МВД. Агентство URA.RU подготовило список документов и адреса, где ставят печать.
Отметку о наличии гражданства РФ на свидетельстве о рождении ребенка в Тюмени ставят в четырех отделениях по вопросам миграции МВД. В каждом указан свой режим работы и в какие часы проставляется печать. Их адреса:
- отдел по вопросам миграции в Ленинском административном округе: ул. Мельникайте, 50;
- в Калининском округе: Семакова, 25;
- в Центральном округе: ул. Максима Горького, 44;
- в Восточном округе: ул. Пермякова, 43а.
При проставлении отметки необходимо предоставить оригиналы нескольких документов. Список включает:
- паспорта обоих родителей;
- при разводе — наличие свидетельства;
- свидетельство о рождении ребенка;
- заявление (заполняется на месте).
Ранее агентство писало о том, что тюменцы вынуждены стоять по несколько дней в очередях, чтобы поставить печать о гражданстве. При этом для упрощения, горожане используют блокнот, на котором вручную проставляют номера в очереди.
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