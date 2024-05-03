В Тюмени на три часа перекроют объездную дорогу. Карта

Участок объездной дороги в Тюмени перекроют для ремонта пешеходного перехода
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, надземный переход
Ремонта потребовал надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» Фото:

Участок тюменской объездной автодороги в районе жилого комплекса «Колумб» перекроют для ремонта пешеходного перехода. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона.

«Внимание! В ночь с воскресенья на понедельник будет перекрыта часть объездной г. Тюмени. 6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе г. Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК „Колумб“ по направлению в сторону улицы Ямской», — говорится в сообщении.

Сообщается, что перекрытие проведут для восстановления крыши надземного пешеходного перехода, пострадавшей от сильного ветра. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.

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Участок тюменской объездной автодороги в районе жилого комплекса «Колумб» перекроют для ремонта пешеходного перехода. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Внимание! В ночь с воскресенья на понедельник будет перекрыта часть объездной г. Тюмени. 6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе г. Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК „Колумб“ по направлению в сторону улицы Ямской», — говорится в сообщении. Сообщается, что перекрытие проведут для восстановления крыши надземного пешеходного перехода, пострадавшей от сильного ветра. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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