В Тюмени на три часа перекроют объездную дорогу. Карта

Участок объездной дороги в Тюмени перекроют для ремонта пешеходного перехода

03 мая 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Ремонта потребовал надземный пешеходный переход в районе ЖК «Колумб» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Участок тюменской объездной автодороги в районе жилого комплекса «Колумб» перекроют для ремонта пешеходного перехода. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Внимание! В ночь с воскресенья на понедельник будет перекрыта часть объездной г. Тюмени. 6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе г. Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК „Колумб“ по направлению в сторону улицы Ямской», — говорится в сообщении. Сообщается, что перекрытие проведут для восстановления крыши надземного пешеходного перехода, пострадавшей от сильного ветра. Объезд будет осуществляться по свободной полосе. Главное управление строительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участок тюменской объездной автодороги в районе жилого комплекса «Колумб» перекроют для ремонта пешеходного перехода. Об этом в telegram-канале сообщает главное управление строительства региона. «Внимание! В ночь с воскресенья на понедельник будет перекрыта часть объездной г. Тюмени. 6 мая с 00:00 до 03:00 будут перекрыты две полосы движения на Обходе г. Тюмени в районе надземного пешеходного перехода у ЖК „Колумб“ по направлению в сторону улицы Ямской», — говорится в сообщении. Сообщается, что перекрытие проведут для восстановления крыши надземного пешеходного перехода, пострадавшей от сильного ветра. Объезд будет осуществляться по свободной полосе.