03 мая 2024

В аэропорту ЯНАО пройдет «Ночь музеев» с демонстраций самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МАКС-2021, второй день. Москва, авиация, зрители, самолет, авиасалон
Экспозиция техники пройдет 18 мая на привокзальной площади Фото:

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». На мероприятии представят экспозицию техники на привокзальной площади. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба аэропорта.

«Посетители (аэропорта Нового Уренгоя — прим. URA.RU) узнают, как сотрудники крупнейшего ямальского авиаузла готовят самолеты к вылету, и увидят всю технику, задействованную в этом процессе: аэродромный тягач, машины для противообледенительной обработки, технику для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы и многое другое», — написала пресс-служба аэропорта в группе во «ВКонтакте». Экспозиция техники пройдет 18 мая с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади.

Сообщается, что каждые 45 минут по экспозиции будут проводиться организованные экскурсии. Во время них посетители познакомятся с техникой аэропорта и процессами, которые выполняют машины. По словам сотрудников аэровокзала, парковка на площади в часы проведения акции будет бесплатной. Предварительная запись на экскурсии по уличной выставке не нужна.

В этот день кроме выставки пройдет экскурсия по аэропорту. Однако для участия в этой части программы нужно пройти предварительную регистрацию, ссылка на которую находится в группе «Аэропорт Новый Уренгой» во «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». На мероприятии представят экспозицию техники на привокзальной площади. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба аэропорта. «Посетители (аэропорта Нового Уренгоя — прим. URA.RU) узнают, как сотрудники крупнейшего ямальского авиаузла готовят самолеты к вылету, и увидят всю технику, задействованную в этом процессе: аэродромный тягач, машины для противообледенительной обработки, технику для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы и многое другое», — написала пресс-служба аэропорта в группе во «ВКонтакте». Экспозиция техники пройдет 18 мая с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади. Сообщается, что каждые 45 минут по экспозиции будут проводиться организованные экскурсии. Во время них посетители познакомятся с техникой аэропорта и процессами, которые выполняют машины. По словам сотрудников аэровокзала, парковка на площади в часы проведения акции будет бесплатной. Предварительная запись на экскурсии по уличной выставке не нужна. В этот день кроме выставки пройдет экскурсия по аэропорту. Однако для участия в этой части программы нужно пройти предварительную регистрацию, ссылка на которую находится в группе «Аэропорт Новый Уренгой» во «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...