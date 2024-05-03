В аэропорту ЯНАО пройдет «Ночь музеев» с демонстраций самолетов

Экспозиция техники пройдет 18 мая на привокзальной площади Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аэропорт Нового Уренгоя (ЯНАО) 18 мая примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». На мероприятии представят экспозицию техники на привокзальной площади. Об этом в соцсетях сообщила пресс-служба аэропорта.

«Посетители (аэропорта Нового Уренгоя — прим. URA.RU) узнают, как сотрудники крупнейшего ямальского авиаузла готовят самолеты к вылету, и увидят всю технику, задействованную в этом процессе: аэродромный тягач, машины для противообледенительной обработки, технику для скоростной уборки взлетно-посадочной полосы и многое другое», — написала пресс-служба аэропорта в группе во «ВКонтакте». Экспозиция техники пройдет 18 мая с 18:00 до 21:00 на привокзальной площади.

Сообщается, что каждые 45 минут по экспозиции будут проводиться организованные экскурсии. Во время них посетители познакомятся с техникой аэропорта и процессами, которые выполняют машины. По словам сотрудников аэровокзала, парковка на площади в часы проведения акции будет бесплатной. Предварительная запись на экскурсии по уличной выставке не нужна.

В этот день кроме выставки пройдет экскурсия по аэропорту. Однако для участия в этой части программы нужно пройти предварительную регистрацию, ссылка на которую находится в группе «Аэропорт Новый Уренгой» во «ВКонтакте».