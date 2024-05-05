Экс-инспектора госавтонадзора ЯНАО Сабирову судят за получение взяток

06 мая 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое экс-инспектора госавтонадзора судят за получение взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале В суде Нового Уренгоя (ЯНАО) проходят слушания по уголовному делу экс-инспектора госавтонадзора Оксаны Сабировой, подозреваемой в получении взяток, сообщил URA.RU источник. Кроме того, 2 мая судом было рассмотрено два гражданских дела в ее отношении, следует из карточек дел. Уголовное дело в отношении Сабировой, где ее подозревают в пяти эпизодах получения взятки в качестве должностного лица и злоупотреблении служебным положением, поступило в суд 29 февраля. От источников в суде корреспонденту агентства стало известно, что обвиняемая, занимая должность инспектора отдела госавтонадзора по ЯНАО Северо-Уральского межрегионального управления получала взятки за незаконные действия, а именно фиктивно аттестовывала лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения без фактического прохождения проверок. В настоящее время она уволена со службы и находится под домашним арестом. Кроме того, 2 мая в суде было рассмотрено две апелляции по гражданским делам в отношении Сабировой. «Решение мирового судьи оставить без изменения», — сообщается в карточке обоих дел, опубликованных на сайте суда Нового Уренгоя. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать, с чем связаны гражданские иски. На момент публикации новости ответ не получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суде Нового Уренгоя (ЯНАО) проходят слушания по уголовному делу экс-инспектора госавтонадзора Оксаны Сабировой, подозреваемой в получении взяток, сообщил URA.RU источник. Кроме того, 2 мая судом было рассмотрено два гражданских дела в ее отношении, следует из карточек дел. Уголовное дело в отношении Сабировой, где ее подозревают в пяти эпизодах получения взятки в качестве должностного лица и злоупотреблении служебным положением, поступило в суд 29 февраля. От источников в суде корреспонденту агентства стало известно, что обвиняемая, занимая должность инспектора отдела госавтонадзора по ЯНАО Северо-Уральского межрегионального управления получала взятки за незаконные действия, а именно фиктивно аттестовывала лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения без фактического прохождения проверок. В настоящее время она уволена со службы и находится под домашним арестом. Кроме того, 2 мая в суде было рассмотрено две апелляции по гражданским делам в отношении Сабировой. «Решение мирового судьи оставить без изменения», — сообщается в карточке обоих дел, опубликованных на сайте суда Нового Уренгоя. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу прокуратуры ЯНАО с просьбой прокомментировать, с чем связаны гражданские иски. На момент публикации новости ответ не получен.