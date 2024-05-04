В Тюмени могут снести 28 домов из-за проекта реновации города

05 мая 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Тюмени в рамках реновации могут снести 28 домов, одно нежилое здание и один недострой Фото: Илья Московец © URA.RU Тюменские власти планируют снести 28 домов, одно нежилое здание и один недострой. Это может произойти в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас рассматривается четыре проекта реновации города, рассказали в мэрии. «В случае принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки департаментом земельных отношений и градостроительства реализуются мероприятия, направленные на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки по итогам открытого аукциона в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства», — сообщили «РБК Тюмень» в ведомстве. Там добавили, что под снос могут пойти 28 домов, одно нежилое здание и один недострой. При принятии проектов, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября будут снесены семь многоквартирных домов (из них три аварийных), а в районе улиц Максима Горького и Изумрудной — восемь (из них два аварийных) и один недострой. Также под КРТ попадают десять домов, которые имеют статус аварийных, в районе улиц Магнитогорская, Амурская, Восстания и три дома, включая два аварийных, в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова. В Тюмени на улице Максима Горького изымают земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменские власти планируют снести 28 домов, одно нежилое здание и один недострой. Это может произойти в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Сейчас рассматривается четыре проекта реновации города, рассказали в мэрии. «В случае принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки департаментом земельных отношений и градостроительства реализуются мероприятия, направленные на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки по итогам открытого аукциона в соответствии с требованиями действующего градостроительного законодательства», — сообщили «РБК Тюмень» в ведомстве. Там добавили, что под снос могут пойти 28 домов, одно нежилое здание и один недострой. При принятии проектов, в районе улиц Мелиораторов и 70 лет Октября будут снесены семь многоквартирных домов (из них три аварийных), а в районе улиц Максима Горького и Изумрудной — восемь (из них два аварийных) и один недострой. Также под КРТ попадают десять домов, которые имеют статус аварийных, в районе улиц Магнитогорская, Амурская, Восстания и три дома, включая два аварийных, в районе улиц Таврическая, Клары Цеткин и Щербакова. В Тюмени на улице Максима Горького изымают земли для проведения комплексного развития территории. Под снос попали десятки гаражей.