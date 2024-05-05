Штурмовики РФ в зоне спецоперации при помощи БМД-2 завладели очередной высотой, где располагалось украинское укрепление. Подробностями боя поделилась пресс-служба Минобороны России.
«Благодаря военнослужащему с позывным „Штурвал“, который управлял БМД-2, российские бойцы отбили у ВСУ очередную высоту. Мастерство владения машиной позволило очень близко подвезти десант к окопам противника (примерно 15-20 метров)», — написано в группе ведомства со ссылкой на рассказ бойца.
Указанную бронетехнику ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода». Ранее URA.RU писало о десантниках, которые на БМД-2 доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием машин заняла опорный пункт противника.
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Штурмовики РФ в зоне спецоперации при помощи БМД-2 завладели очередной высотой, где располагалось украинское укрепление. Подробностями боя поделилась пресс-служба Минобороны России. «Благодаря военнослужащему с позывным „Штурвал“, который управлял БМД-2, российские бойцы отбили у ВСУ очередную высоту. Мастерство владения машиной позволило очень близко подвезти десант к окопам противника (примерно 15-20 метров)», — написано в группе ведомства со ссылкой на рассказ бойца. Указанную бронетехнику ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода». Ранее URA.RU писало о десантниках, которые на БМД-2 доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием машин заняла опорный пункт противника.