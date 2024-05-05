05 мая 2024
04 мая 2024

БМД-2, которые ремонтируют дочки «Курганмашзавода», помогли разбить позицию ВСУ. Видео

На СВО российские штурмовики отбили высоту у ВСУ при помощи БМД-2
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На бронемашине военнослужащие вплотную подобрались к укреплению противника
На бронемашине военнослужащие вплотную подобрались к укреплению противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики РФ в зоне спецоперации при помощи БМД-2 завладели очередной высотой, где располагалось украинское укрепление. Подробностями боя поделилась пресс-служба Минобороны России.

«Благодаря военнослужащему с позывным „Штурвал“, который управлял БМД-2, российские бойцы отбили у ВСУ очередную высоту. Мастерство владения машиной позволило очень близко подвезти десант к окопам противника (примерно 15-20 метров)», — написано в группе ведомства со ссылкой на рассказ бойца.

Указанную бронетехнику ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода». Ранее URA.RU писало о десантниках, которые на БМД-2 доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием машин заняла опорный пункт противника.

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Штурмовики РФ в зоне спецоперации при помощи БМД-2 завладели очередной высотой, где располагалось украинское укрепление. Подробностями боя поделилась пресс-служба Минобороны России. «Благодаря военнослужащему с позывным „Штурвал“, который управлял БМД-2, российские бойцы отбили у ВСУ очередную высоту. Мастерство владения машиной позволило очень близко подвезти десант к окопам противника (примерно 15-20 метров)», — написано в группе ведомства со ссылкой на рассказ бойца. Указанную бронетехнику ремонтируют на дочерних предприятиях «Курганмашзавода». Ранее URA.RU писало о десантниках, которые на БМД-2 доставили подкрепление на линию фронта. Пехота под прикрытием машин заняла опорный пункт противника.
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