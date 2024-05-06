РФ нанесла удар в районе НИИ в Сумах: карта СВО на 6 мая

Подполье сообщило об ударах по энергосистеме и складу в районе НИИ в Сумах
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Российские военнослужащие нанесли удар по Сумам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате удара ВС РФ по Сумам была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Интерактивная карта боев на Украине на 6 мая — в материале URA.RU.

РФ нанесла удар в районе НИИ в Сумах

В ночь на 6 апреля российские военнослужащие нанесли удар по Сумам. В результате была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Он считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном.

Белгородская область

ВС РФ с помощью гаубиц Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи Вооруженных сил Украины недалеко от границы с Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Цели выявила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Донецкое и южнодонецкое направление

Минометчики 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВС Украины на донецком направлении. Так, после получения данных о координатах и характере цели расчет миномета калибра 120 мм навел орудие и поразил цель с замаскированной огневой позиции.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики. Российские бойцы совершили удар по украинским механизированным бригадам и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское.

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1» на южнодонецком направлении эффективно сбивают авиацию противника, беспилотники и крылатые ракеты, сообщили в Минобороны. Там отметили, что сбитых целей уже больше 20. В основном это снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха».

Шойгу отметил успешное продвижение войск на Красноармейском направлении

ВС РФ успешно продвигаются на Красноармейском направлении, отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО. «Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме.

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В результате удара ВС РФ по Сумам была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Интерактивная карта боев на Украине на 6 мая — в материале URA.RU. В ночь на 6 апреля российские военнослужащие нанесли удар по Сумам. В результате была повреждена энергосистема города и склады с боеприпасами в районе одного из НИИ города, связанного с химическим производством. Об этом рассказал координатор подполья Сергей Лебедев. Он считает, что на производстве снаряжали ракеты для РСЗО. Предположительно, удар был нанесен дроном. ВС РФ с помощью гаубиц Д-20 уничтожили наблюдательные пункты и блиндажи Вооруженных сил Украины недалеко от границы с Белгородской областью, сообщили в Минобороны. Цели выявила разведка с помощью беспилотных летательных аппаратов. Минометчики 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт ВС Украины на донецком направлении. Так, после получения данных о координатах и характере цели расчет миномета калибра 120 мм навел орудие и поразил цель с замаскированной огневой позиции. Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий полностью освободили населенный пункт Очеретино Донецкой Народной Республики. Российские бойцы совершили удар по украинским механизированным бригадам и улучшили свое положение в районах населенных пунктов Архангельское и Новгородское. Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1» на южнодонецком направлении эффективно сбивают авиацию противника, беспилотники и крылатые ракеты, сообщили в Минобороны. Там отметили, что сбитых целей уже больше 20. В основном это снаряды РСЗО HIMARS и «Ольха». ВС РФ успешно продвигаются на Красноармейском направлении, отметил министр обороны Сергей Шойгу в телеграммах воинской части и соединениям, участвующим в СВО. «Продолжая победоносное наступление, военнослужащие бригады освободили от неонацистской нечисти населенный пункт Бердычи», — говорится в телеграмме.
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