В Кургане в бывшем психдиспансере откроют первый ресторан самообслуживания

06 мая 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

На месте бывшего диспансера откроют ресторан самообслуживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана откроется первый ресторан самообслуживания. Он расположится на месте бывшего психдиспансера по улице Ленина 27, помещения которого выкупила компания из Новосибирска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети ресторанов, бизнесмен Сергей Решилов. «На этом месте мы планируем открыть первый в Кургане ресторан самообслуживания „Солнечный день“. В дальнейшем проект планируем развивать и масштабировать в регионе. Место мне понравилось, как и сам город», — рассказал Решилов. В данный момент открыты филиалы в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге. Готовится к запуску Барнаул. Ранее URA.RU писало, что владелец сети ресторанов и гостиниц выкупил помещения бывшего психдиспансера в Кургане. Недвижимость в центре города обошлась бизнесмену в 24,5 миллиона рублей. Предприниматель выиграл аукцион через фирму «ЗСК», занимающуюся арендной деятельностью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Кургана откроется первый ресторан самообслуживания. Он расположится на месте бывшего психдиспансера по улице Ленина 27, помещения которого выкупила компания из Новосибирска. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил владелец сети ресторанов, бизнесмен Сергей Решилов. «На этом месте мы планируем открыть первый в Кургане ресторан самообслуживания „Солнечный день“. В дальнейшем проект планируем развивать и масштабировать в регионе. Место мне понравилось, как и сам город», — рассказал Решилов. В данный момент открыты филиалы в Новосибирске, Омске, Санкт-Петербурге. Готовится к запуску Барнаул. Ранее URA.RU писало, что владелец сети ресторанов и гостиниц выкупил помещения бывшего психдиспансера в Кургане. Недвижимость в центре города обошлась бизнесмену в 24,5 миллиона рублей. Предприниматель выиграл аукцион через фирму «ЗСК», занимающуюся арендной деятельностью.