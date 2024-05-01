Владелец сети ресторанов и гостиниц выкупил помещения бывшего психдиспансера в Кургане

Новосибирская компания «ЗСК» выкупила бывший психдиспансер в Кургане за 24,5 млн

02 мая 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганские власти продали помещения бывшего диспансера иногороднему бизнесмену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Ранее бизнесмен пытался выкупить недвижимость через другую фирму, но ее не допустили до аукциона. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по улице Ленина, 27, помещение IV. Общая площадь: 374,4 квадратного метра. Аукцион признан состоявшимся. Победитель/единственный участник: АО „ЗСК“. Предложение о цене: 24 524 000 рублей», — говорится в документации. Бизнесмен Сергей Решилов владеет фирмой АО «ЗСК» с сентября 2023 года. Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Всего Решилову принадлежит семь разных организацией, связанных с общепитом, гостиничным обслуживанием и другими видами деятельности. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера может появиться частная клиника. Недвижимость в центре Кургана выставляли на продажу в прошлом году, но торги сорвались из-за ошибок в документах. После этого власти предлагали исключить имущество из плана приватизации, однако позднее передумали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Ранее бизнесмен пытался выкупить недвижимость через другую фирму, но ее не допустили до аукциона. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по улице Ленина, 27, помещение IV. Общая площадь: 374,4 квадратного метра. Аукцион признан состоявшимся. Победитель/единственный участник: АО „ЗСК“. Предложение о цене: 24 524 000 рублей», — говорится в документации. Бизнесмен Сергей Решилов владеет фирмой АО «ЗСК» с сентября 2023 года. Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Всего Решилову принадлежит семь разных организацией, связанных с общепитом, гостиничным обслуживанием и другими видами деятельности. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера может появиться частная клиника. Недвижимость в центре Кургана выставляли на продажу в прошлом году, но торги сорвались из-за ошибок в документах. После этого власти предлагали исключить имущество из плана приватизации, однако позднее передумали.