01 мая 2024

Владелец сети ресторанов и гостиниц выкупил помещения бывшего психдиспансера в Кургане

Новосибирская компания «ЗСК» выкупила бывший психдиспансер в Кургане за 24,5 млн
© Служба новостей «URA.RU»
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Здание бывшего психдиспансера. Курган, психоневрологическая больница, улица Ленина 27
Курганские власти продали помещения бывшего диспансера иногороднему бизнесмену Фото:

Бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Ранее бизнесмен пытался выкупить недвижимость через другую фирму, но ее не допустили до аукциона.

«Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по улице Ленина, 27, помещение IV. Общая площадь: 374,4 квадратного метра. Аукцион признан состоявшимся. Победитель/единственный участник: АО „ЗСК“. Предложение о цене: 24 524 000 рублей», — говорится в документации.

Бизнесмен Сергей Решилов владеет фирмой АО «ЗСК» с сентября 2023 года. Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Всего Решилову принадлежит семь разных организацией, связанных с общепитом, гостиничным обслуживанием и другими видами деятельности.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера может появиться частная клиника. Недвижимость в центре Кургана выставляли на продажу в прошлом году, но торги сорвались из-за ошибок в документах. После этого власти предлагали исключить имущество из плана приватизации, однако позднее передумали.

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Бизнесмен из Новосибирска Сергей Решилов, владеющий сетью ресторанов и гостиниц, через одну из своих компаний выкупил помещения бывшего психдиспансера в центре Кургана за 24,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «ГИС Торги». Ранее бизнесмен пытался выкупить недвижимость через другую фирму, но ее не допустили до аукциона. «Объект недвижимого имущества — помещение поликлиники по улице Ленина, 27, помещение IV. Общая площадь: 374,4 квадратного метра. Аукцион признан состоявшимся. Победитель/единственный участник: АО „ЗСК“. Предложение о цене: 24 524 000 рублей», — говорится в документации. Бизнесмен Сергей Решилов владеет фирмой АО «ЗСК» с сентября 2023 года. Компания занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Всего Решилову принадлежит семь разных организацией, связанных с общепитом, гостиничным обслуживанием и другими видами деятельности. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что на месте бывшего психдиспансера может появиться частная клиника. Недвижимость в центре Кургана выставляли на продажу в прошлом году, но торги сорвались из-за ошибок в документах. После этого власти предлагали исключить имущество из плана приватизации, однако позднее передумали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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