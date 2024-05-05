Суд наказал жительницу Курганской области, обматерившую чиновников

06 мая 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Жительница Курганской области заплатит штраф за то, что обматерила чиновников в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Каргапольского муниципального округа Курганской области оштрафовали за то, что она в соцсетях обматерила сотрудников местной администрации. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в феврале 2024 года в одной из социальных сетей женщина разместила комментарий оскорбительного содержания с использованием нецензурной брани в адрес работников администрации Каргапольского муниципального округа», — указано в сообщении. Женщину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу. В феврале жителя Притобольного округа оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. По решению суда он должен был выплатить 3000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Каргапольского муниципального округа Курганской области оштрафовали за то, что она в соцсетях обматерила сотрудников местной администрации. Данная информация размещена на сайте областной прокуратуры. «Установлено, что в феврале 2024 года в одной из социальных сетей женщина разместила комментарий оскорбительного содержания с использованием нецензурной брани в адрес работников администрации Каргапольского муниципального округа», — указано в сообщении. Женщину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Приговор вступил в законную силу. В феврале жителя Притобольного округа оштрафовали за то, что он обматерил фельдшера по телефону. По решению суда он должен был выплатить 3000 рублей.